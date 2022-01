Rückkehr in den Spielbetrieb oder wieder frei? Tag der Entscheidung bei 1860

Rückkehr in den Spielbetrieb oder wieder ein freies Wochenende? Am Freitag entscheidet sich, ob die Löwen am Sonntag bei Viktoria Köln antreten. Vor der neuerlichen Testreihe sind viele Fragen ungeklärt.

München - Nix Gwiss woas ma ned - so oder so ähnlich dürfte das Motto an der Grünwalder Straße am Freitagmorgen lauten! Es ist ein entscheidender Tag für die Quarantäne-Löwen um Trainer Michael Köllner und Kapitän Stefan Lex, die nach dem Corona-Ausbruch vom vergangenen Wochenende gespannt auf ihre Testergebnisse warten.

TSV 1860: Wird am Sonntag gespielt?

Gleich am Freitag in der Früh geht's für Infizierte und Kontaktpersonen zum Test, danach entscheidet sich: Rückkehr auf den Trainingsplatz oder Rückkehr in die Quarantäne. Noch ist daher völlig unklar, ob das Auswärtsspiel bei Viktoria Köln am Sonntag (13 Uhr) wie geplant ausgetragen werden kann oder - wie bereits die beiden Kracher gegen Türkgücü und Kaiserslautern - verschoben werden muss.

Im Verein bereitet man sich freilich darauf vor, dass die Partie stattfinden wird. Schon am Mittwoch beorderte Köllner-Vertreter Günther Gorenzel den verbliebenen Teil seines Löwen-Rudels - 15 Spieler an der Zahl - zurück auf den Trainingsplatz.

Sechzger brauchen 16 einsatzfähige Spieler

Um in Köln antreten zu können, braucht Sechzig laut DFB-Regularien aber gesamt 16 einsatzfähige Spieler, die auf der Spielberechtigungsliste stehen. Das Problem für die Sechzger: Akteure wie der verletzte Marius Willsch und der gesperrte Richard Neudecker werden dabei mitgezählt, obwohl sie für Sonntag keine Option sind.

Es wäre also nicht verkehrt, wenn sich der eine oder andere Quarantäne-Löwe zurück in den Kader testen würde. "Es ist keine Frage, ob wir wollen oder nicht. Wir werden uns der Situation stellen. Das ist kein Wunschkonzert", stellte Gorenzel schon am Montag klar.

Die Vorbereitungen beim TSV 1860 gehen weiter

Unabhängig davon geht die Vorbereitung auf die Partie gegen die Viktoria, die sich am Dienstag überraschend mit 1:0 bei Waldhof Mannheim durchsetzte, am Freitag weiter. Um die Abläufe nicht zu stören, wurde die ursprünglich für 11.45 Uhr geplante Pressekonferenz um eine Stunde vorverlegt.

An dieser wird neben Gorenzel womöglich auch Köllner teilnehmen. Im Verein gibt es Überlegungen, den Trainer digital zuzuschalten, sollte das Gesundheitsamt dessen Quarantäne noch nicht beendet haben.

Gorenzel: Kaderplaner und Corona-Manager

"Wir müssen jetzt von Tag zu Tag denken und das Beste aus der Situation machen", meinte Gorenzel, aktuell Kaderplaner, Chefcoach und Corona-Manager in Personalunion. Unklar ist auch noch, wie die Anreise in die Domstadt ablaufen wird. Für Samstag ist noch eine weitere Trainingseinheit angesetzt.

Sollte das Spiel stattfinden, würde man wohl erst am Spieltag aufbrechen. Davor gibt's für den Löwen-Tross nochmal einen Corona-Test. Bleibt zu hoffen, dass den Sechzgern dann eine weitere böse Überraschung erspart bleibt. Nix Gwiss woas ma eben ned.