Nach Corona-Ausbruch: 1860-Investor Hasan Ismaik wendet sich an die infizierten Löwen

Nach dem Corona-Ausbruch beim TSV 1860 meldet sich nun auch Investor Hasan Ismaik zu Wort. Der Löwen-Investor wünscht den Infizierten schnelle Genesung und schwärmt von Weltcup-Sieger Linus Straßer: "Sollte ein Ansporn für alle 1860-Sportler sein."

München - Diese Zwangspause kam für den TSV 1860 zur Unzeit: Nach zuletzt drei Siegen in Folge ist der jüngste Aufschwung aufgrund des Corona-Ausbruchs im Löwen-Rudel vorerst unterbrochen. Während die Konkurrenz fröhlich punkten konnte - und die Chance größtenteils auch nutzte - mussten die Sechzger die vergangenen beiden Spieltage von der heimischen Couch aus verfolgen.

"Durch die Corona-Zwangspause sind wir jetzt bereits zwei Spiele in Rückstand. Ich hoffe natürlich, dass unsere Mannschaft unbeschadet aus diesem Cut hervor geht und dadurch nicht aus dem Tritt kommt", meint auch Hasan Ismaik, der sich am Donnerstag erstmals seit dem Ausbruch via Social Media zu Wort meldete. Er wünsche den positiv getesteten Spielern eine "eine rasche Genesung", so der Investor weiter: "Wir brauchen Euch! Ich bin mir sicher, dass solche Momente Euch noch mehr zusammenschweißen."

Ismaik: Weltcup-Sieger Straßer "sollte Ansporn für alle 1860-Sportler sein"

Ein positives Beispiel könne 1860-Skifahrer Linus Straßer sein. Der gebürtige Münchner gewann zuletzt beim Weltcup in Schladming und vertritt die Löwen demnächst auch bei den Olympischen Spielen in China. "Damit macht er den Namen 1860 in Europa noch bekannter. Ich drücke ihm schon jetzt beide Daumen für Peking! Solche Erfolge machen mich stolz und sollten auch ein Ansporn für alle Sportler bei 1860 sein", meint der Jordanier.