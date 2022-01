Erstes Training nach dem Corona-Schock: Gorenzel mit Rumpf-Team an der Grünwalder Straße

Nach dem Corona-Ausbruch hat der TSV 1860 am Mittwoch wieder das Training aufgenommen. Allerdings standen Aushilfs-Trainer Günther Gorenzel, der die Einheit leitete, nur wenige Spieler zur Verfügung.

Günther Gorenzel leitete am Mittwoch das Training der Löwen.

München - Mit Spannung wurde die Trainingseinheit am Mittwochnachmittag an der Grünwalder Straße erwartet. Wer durfte bei Sechzigs erstem Training nach dem Corona-Ausbruch auf dem Rasen dabei sein?

Im Vorfeld war bereits klar: "Trainieren können erstmal nur Nichtinfizierte und Nicht-Kontaktpersonen." Das erklärte Günther Gorenzel bei einer Pressekonferenz am Montag.

12 Löwen bei erster Einheit dabei

Der Löwen-Sportboss, der den in Quarantäne befindlichen Chefcoach Michael Köllner bei der Einheit vertrat, begrüßte am Mittwochnachmittag zunächst 13 Löwen.

Neben den Torhütern Tom Kretzschmar und György Szekely nahmen auch Niklas Lang, Semi Belkahia, Quirin Moll, Phillipp Steinhart, Dennis Dressel, Erik Tallig, Richard Neudecker, Merveille Biankadi, Marcel Bär und Tim Linsbichler am Training teil.

Daneben wurden der aktuell angeschlagene Marius Willsch sowie Fabian Greilinger auf dem Vereinsgelände gesehen, beide nahmen jedoch nicht am Training teil.

Neun Feldspieler stehen dem TSV 1860 aktuell zur Verfügung

Da Neudecker für das nächste Liga-Spiel gesperrt fehlt, stehen den Sechzgern für die Partie am Sonntag gegen Viktoria Köln (13 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) damit aktuell lediglich neun Profi-Feldspieler zur Verfügung.

TSV 1860 bei Viktoria Köln: Spiel am Sonntag steht auf der Kippe

Frühestens am Samstag, also einen Tag vor dem Duell in Köln, könnten sich weitere Löwen aus der Quarantäne freitesten. Hinzu kommen möglicherweise Jugendspieler der Sechzger, die auf der Spielerberechtigungsliste stehen.

Dennoch steht die Austragung des Spiels am Sonntag weiter auf der Kippe. Zu den derzeit prominentesten Ausfällen zählen neben Sechzigs Schlussmann Marco Hiller auch Kapitän Stefan Lex, Abwehrboss Stephan Salger sowie Yannick Deichmann.