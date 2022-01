Ludwigsvorstadt: Vermummte Löwen-Fans sorgen für Graffiti-Ärger

Am späten Montagabend haben vermummte Anhänger des TSV 1860 in der Ludwigsvorstadt für einen Polizeieinsatz gesorgt. Die rund 20-köpfige Gruppe besprühte mehrere Hauswände mit Graffiti und brachte dort Aufkleber an. Die Polizei ermittelt.

26. Januar 2022 - 12:53 Uhr | AZ

Löwen-Anhänger haben in der Ludwigsvorstadt mehrere Hauswände mit Graffiti besprüht. © Tobias Felber/dpa