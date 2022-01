Hachings Patrick Hobsch: Wie der Vater so der Sohn?

Patrick Hobsch, der Filius von Sechzigs Ex-Bundesligastürmer Bernd Hobsch spricht in der AZ über das Interesse der Löwen.

München - Herr Hobsch, wie wär's, für die Löwen auf Torejagd zu gehen? Von Januar 1998 bis Juli 1999 hatte bereits ein gewisser Bernd Hobsch für den TSV gestürmt, in 39 Spielen satte 18 Bundesligatore für die Blauen geschossen. Tritt nun sein Sohn Patrick Hobsch in die Fußstapfen des berühmten Vaters - und wird Ersatz des ausrangierten Sascha Mölders?

Seit kurzer Zeit kursiert das Gerücht, dass der TSV 1860 am 27-jährigen Angreifer von Regionalligist SpVgg Unterhaching dran ist. Die AZ fragte nach bei Hobsch (17 Tore in 21 Spielen): Werden Sie ein Löwe - wie der Vater so der Sohn?

"Bei mir hat sich keiner gemeldet. Weder bei mir, noch bei meinem Berater oder bei meinem Verein in Unterhaching. Von daher kann ich sagen: An diesen Gerüchten ist nichts dran", erklärte Hachings Torjäger auf Nachfrage.

Hobsch hat "eine gewisse Sympathie für die Löwen"

Kaum verwunderlich, denn klamme Giesinger müssten für Hobsch junior eine Ablöse hinlegen, wie auch der Angreifer erklärt: "Ich habe hier in Haching ja noch Vertrag bis 2023."

Ob sich der Ex-Lübecker Teamkollege von 1860-Neuzugang Yannick Deichmann in der Zukunft einen Wechsel auf Giesings Höhen vorstellen könnte? Lesen Sie selbst: "Dass ich eine gewisse Sympathie für die Löwen habe und mir das zumindest einmal anhören würde, ist klar: alleine durch meinen Papa, durch die Vergangenheit und die Tatsache, was das für ein großer Verein ist." Was nicht ist und auch im Winter-Transferfenster nicht sein wird, könnte also in ferneren Tagen noch werden.

Inzwischen geht der gebürtige Bremer weiter für die SpVgg auf Torejagd, als Achter (36 Punkte) ohne Aufstiegschancen: "Wir wollen in der Rückrunde so viele Punkte wie möglich holen."