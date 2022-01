Corona-Alarm beim TSV 1860: Liga-Aufschwung unterbrochen - Zwangspause zur falschen Zeit

Der sportliche Aufschwung beim TSV 1860 wurde durch den Corona-Ausbruch abrupt gestoppt. Die dritte Spielabsage in Folge droht.

München - Neun Punkte aus drei Spielen, bei einem Torverhältnis von 8:2 – beim TSV 1860 lief es zuletzt in der 3. Liga. Nach den herben Heimpleiten zu Beginn der Adventszeit gegen Mannheim (1:3) und Magdeburg (2:5) ging es für die Löwen zuletzt wieder steil bergauf. Alle drei vergangenen Liga-Spiele gewonnen, das hatte neben 1860 zuletzt kein Drittligist geschafft!

Auf ein 2:0 bei Dortmund II folgte zum Jahresabschluss ein 3:0-Ausswärtssieg im bayerischen Derby gegen die Würzburger Kickers. Durch einen 3:2-Erfolg zu Beginn des Pflichtspieljahres gegen Wehen Wiesbaden war der Anschluss an die Aufstiegsränge wieder hergestellt, der Rückstand betrug zwischenzeitlich nur noch vier Zähler.

Aufschwung des TSV 1860 wurde jäh gestoppt

Doch der Löwen-Aufschwung wurde jäh gestoppt: Durch den Corona-Ausbruch im Lager des TSV 1860 musste das Stadtduell gegen Türkgücü München am vergangenen Samstag sowie die Partie gegen Kaiserslautern am Dienstag abgesagt werden. Damit kommt die Zwangspause für die formstarken Sechzger zur Unzeit!

"Mehr als die Hälfte der Mannschaft und des Trainerteams sind in häuslicher Quarantäne", erklärte Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel am Montag. Daher könne 1860 "bis Mitte der Woche nicht trainieren". Da ein Freitesten frühestens erst am Samstag möglich ist, können erstmal nur "Nichtinfizierte und Nicht-Kontaktpersonen" an den Einheiten teilnehmen. Gorenzel wird vorerst das Training von Michael Köllner, der sich als Kontaktperson ebenfalls in Quarantäne befindet, übernehmen.

Gorenzel: "Sind jetzt leider der Leidtragende"

"Wir werden den Kopf nicht in den Sand stecken, als Team noch enger zusammenrücken und gemeinsam mit Michael Köllner das Beste aus der Situation machen", erklärte Gorenzel. Ob das Auswärtsspiel am Sonntag bei Viktoria Köln (13 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) allerdings stattfinden kann, ist angesichts der derzeitigen Lage an der Grünwalder Straße mehr als fraglich – die dritte Spielabsage in Folge droht!

Während die anderen Aufstiegskontrahenten also weiter fleißig punkten und den Abstand wieder vergrößern, sind die Löwen erstmal aus dem Rhythmus. "Es wird einige Wochen benötigen, bis alle Spieler wieder das Leistungsniveau haben. Wir sind jetzt leider der Leidtragende", so Gorenzel.