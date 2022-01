Fan-Rückkehr beim TSV 1860: Bayern lässt wieder Zuschauer zu

Erfreuliche Nachrichten für den TSV 1860: Ab Donnerstag dürfen Sportstätten in Bayern wieder bis zu 25 Prozent ausgelastet werden, beim nächsten Heimspiel Anfang Februar können also wieder Fans ins Grünwalder Stadion.

München - Der TSV 1860 darf sich auf die Rückkehr seiner Fans ins Grünwalder Stadion freuen! In Bayern dürfen zukünftig wieder Zuschauer in die Stadien und Hallen der Profiligen. Ab Donnerstag ist eine Auslastung der Kapazität bis 25 Prozent möglich. Das ist das Ergebnis der Kabinettssitzung vom Dienstag.

Für das Grünwalder Stadion mit einer Maximalkapazität von 15.000 Zuschauern bedeutet dies, dass theoretisch bis zu 3.750 Fans auf Giesings Höhen zu Gast sein dürfen. Wie viele es am Ende tatsächlich sind, ist abhängig von der Umsetzbarkeit des Hygienekonzepts. Das nächste Heimspiel der Löwen, bei denen sich der Großteil der Mannschaft nach dem Corona-Ausbruch in der vergangenen Woche in Quarantäne befindet, findet am 6. Februar gegen Eintracht Braunschweig statt.

Zuschauer-Rückkehr in Bayern: 2G+-Regel und Alkoholverbot

Die Teilöffnung der Stadien im Freistaat ist an mehrere Bedingungen geknüpft: So ist die Maximalanzahl an Zuschauern auf 10.000 gedeckelt. Für die Fans gilt die 2G+-Regel (geimpft oder genesen und zusätzlich getestet oder geboostert), außerdem müssen sie eine FFP2-Maske tragen. Darüber hinaus gilt ein Alkoholverbot.

Die Löwen dürften sich über die Lockerung besonders freuen. Zuletzt hatte Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel bereits die unterschiedlichen Regelungen bezüglich der Stadionauslastung in den verschiedenen Bundesländern kritisiert und Kompensationszahlungen ins Spiel gebracht.

TSV 1860 erstmals seit November wieder vor Fans im Grünwalder Stadion

Bayern gehörte bis zuletzt zu den Bundesländern mit den strengsten Regeln. In der vergangenen Saison war 1860 die einzige Profimannschaft im deutschen Fußball, die kein einziges Heimspiel vor Zuschauern absolviert hat. In den ersten Monaten dieser Spielzeit durfte Sechzig dann wieder Fans ins Stadion lassen, bevor im Herbst aufgrund stark ansteigender Fallzahlen wieder auf Geisterspiele umgestellt wurde.

Das bis dato letzte Spiel mit Fans im Grünwalder fand am 20. November gegen den MSV Duisburg statt, damals durften sogar 15.000 Zuschauer dabei sein.