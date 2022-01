Nach Tipps von Michael Köllner: Löwe Linus Straßer gewinnt in Schladming

Skilöwe Linus Straßer gewinnt sein drittes Weltcuprennen. Vor dem zweiten Durchgang schaltet sich 1860-Coach Michael Köllner dazu und gibt wertvolle Tipps.

München – Ein Löwe auf Platz eins! Linus Straßer hat am Dienstagabend in Schladming das geschafft, wovon die Fußballer des TSV 1860 seit längerer Zeit träumen.

Der Slalomspezialist, der für die Skilöwen des TSV 1860 an den Start geht, gewann das Nachtrennen auf der Planai und feierte damit eine geglückte Olympia-Generalprobe. Doch auch Michael Köllner hatte an Straßers dritten Weltcup-Sieg seinen Anteil.

Köllner zu Straßer: "Bin mir sicher im zweiten Durchgang rocken wir das"

In der Pause vor dem zweiten Durchgang wurde der Coach der Sechzger bei "Blickpunkt Sport" live aus seiner Quarantäne hinzugeschalten und gab Straßer wertvolle Tipps.

"Als Löwe müssen wir natürlich auf eines aufpassen – das sind die roten Stangen. Die blauen Stangen werden kein Problem sein, bei den Roten müssen wir extrem vorsichtig sein und vor allem aggressiv gegen die roten Stangen arbeiten", erklärte der 1860-Coach aus seinem Wohnzimmer – natürlich stilecht mit blauer Wollmütze. "Und am Schluss ist es natürlich immer wichtig, nicht ins Tor reinfahren wie wir Fußballer, sondern am Tor vorbeifahren. Das habe ich ihm als großen Tipp noch mitgegeben. Ich bin mir sicher im zweiten Durchgang rocken wir das."

Gesagt, getan! Straßer beherzte Köllners Worte und fuhr im zweiten Durchgang von Rang fünf noch an die Spitze. Während für den 29-jährigen Skirennläufer nun die Vorbereitung auf die olympischen Spiele in Peking beginnen, sitzt der Löwen-Coach weiter in Quarantäne fest. Köllner gilt als Kontaktperson und kann sich frühestens am Samstag wieder freitesten.