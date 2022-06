Pokal-Kracher des TSV 1860 gegen Borussia Dortmund live im Free-TV

In der ersten Runde des DFB-Pokals empfängt der TSV 1860 Borussia Dortmund zum Traditionsduell auf Giesings Höhen. Mittlerweile ist die Partie zeitgenau terminiert. Die gute Nachricht für die Löwen-Fans: Der Flutlicht-Kracher wird live im Free-TV übertragen.

München - Diesen Termin müssen sich alle Fans des TSV 1860 blau im Kalender anstreichen: Der Kracher in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Borussia Dortmund steigt am 29. Juli im Grünwalder Stadion. Anpfiff ist um 20.45 Uhr, das Flutlicht-Highlight wird live im ZDF übertragen!

1860 und der Pokal – das hat zuletzt richtig gut gepasst! In der vergangenen Saison kämpfte sich das Team von Michael Köllner gegen Darmstadt 98 und den FC Schalke 04 bis ins Achtelfinale vor, wo erst gegen den Karlsruher SC Schluss war. Insgesamt spülte das gute Abschneiden wertvolle Einnahmen in Höhe von mehr als einer Million Euro in die Kassen des Drittligisten.

Borussia Dortmund steckt noch mitten im Umbruch

In der kommenden Spielzeit kommt mit Borussia Dortmund eine echte Top-Mannschaft auf Giesings Höhen. Nach einer enttäuschenden Saison hat der Champions-League-Teilnehmer in den vergangenen Wochen einen Umbruch vorgenommen und mit Edin Terzic einen neuen Trainer installiert, zudem wurden mit Niklas Süle, Nico Schlotterbeck und Karim Adeyemi unter anderem drei deutsche Nationalspieler verpflichtet. Nach dem Abgang von Superstar Erling Haaland ist man derzeit noch auf der Suche nach einem neuen Torjäger.

Vorteil für die Löwen: Sie steigen bereits eine Woche vor dem Pokal-Kracher in die Liga ein und dürften daher etwas weiter sein als die Dortmunder, die erst eine Woche danach in die Bundesliga starten. Inwiefern sich der neu zusammengestellte BVB bis dahin gefunden hat, wird sich zeigen.