TSV 1860: Willsch und Wein doch beim Vorbereitungsstart dabei

Die beiden Langzeitverletzten Marius Willsch und Daniel Wein sind rechtzeitig für den Start der Saisonvorbereitung am Freitag dabei.

München - Gute Nachrichten für Marius Willsch und Daniel Wein: Die beiden Sorgenkinder sind doch rechtzeitig fit geworden, um bei den Leistungstests zum Start in die Sommer-Vorbereitung am Freitag dabei sein zu können. Dies bestätigte Trainer Michael Köllner am Montag. Ursprünglich war man davon ausgegangen, dass beide den Startschuss für die neue Saison verpassen würden.

TSV 1860: Willsch und Wein haben eine Seuchensaison hinter sich

Willsch und Wein hatten in der vergangenen Saison mit großen Verletzungsproblemen zu kämpfen und kamen nie richtig in Form. Rechtsverteidiger Willsch plagte sich über Monate hinweg mit einer Schambeinentzündung und einer Patellasehnenreizung herum und kam lediglich auf acht Ligaspiele. Sechser Wein setzte unter anderem eine Fußverletzung lange außer Gefecht, er stand nur sieben Mal auf dem Platz. In der vorvergangenen Saison hatten sie unter Trainer Michael Köllner noch zum Stammpersonal gezählt.

Bei beiden wird die medizinische Abteilung in den kommenden Wochen genau hinschauen, um einen erneuten verletzungsbedingten Rückschlag zu vermeiden. Grund zur Eile gibt es ohnehin nicht: Bis zum Start in die neue Drittliga-Saison (22. bis 25. Juli) ist noch eine Weile hin, zudem wurde im Sommer mit Tim Rieder (Mittelfeld) und Christopher Lannert (Rechtsverteidiger) auf beiden Positionen nachgebessert.