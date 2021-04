Phillipp Steinhart fehlt gegen Türkgücü: Wird es Leon Klassens letzter großer Auftritt beim TSV 1860?

Gegen Türkgücü München ist Phillipp Steinhart gesperrt. Für Ersatzkandidat Leon Klassen könnte es am Samstag im Olympiastadion deshalb zu einem seiner letzten Spiele für den TSV 1860 kommen.

München - Phillipp Steinhart verpasste in dieser Saison bisher lediglich zwei Spiele des TSV 1860: Gegen den 1. FC Saarbrücken (Gelb-Rot-Sperre) und im Toto-Pokal gegen Türkgücü München (Schonung) fehlte der Stammspieler. Gegen die Münchner findet nun auch das Liga-Duell am Samstag (14 Uhr, BR, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) ohne Sechzigs Linksverteidiger statt – Steinhart muss eine Gelb-Sperre absitzen.

Doch wer ersetzt den 28-Jährigen? Als positionsgetreue Alternativen stehen Trainer Michael Köllner lediglich Maxim Gresler und Leon Klassen zur Verfügung. Da der 17-jährige Gresler bereits im Toto-Pokal gegen Türkgücüs Sercan Sararer große Probleme hatte, deutet vieles auf Klassen hin.

Klassen von Ex-Coach Bierofka entdeckt

Klassen, ebenfalls noch Junglöwe, hat mit seinen 20 Jahren bereits deutlich mehr Erfahrung auf dem Buckel. 2017 wechselte der Deutsch-Russe vom 1. FC Köln in die Jugendabteilung der Sechzger. Ex-Coach Daniel Bierofka zog das Talent im Sommer 2019 zu den Profis hoch, wo sich Klassen schnell in der ersten Elf festspielte.

Doch das Bierofka-Aus im November 2019 war gleichbedeutend mit einem großen Rückschritt für den Linksverteidiger. Seither war Klassen, der als eines der größten Talente bei 1860 galt, bei den Löwen außen vor.

Unter Köllner kommt Klassen kaum zum Einsatz

Unter Köllner stand der russische Jugendnationalspieler im weiteren Verlauf der vergangenen Saison nur noch drei Mal in der Startformation, oftmals fehlte Klassen gar komplett im Kader.

In der aktuellen Saison setzt sich der Trend fort: So stand der Linksverteidiger lediglich gegen Saarbrücken als Steinhart-Ersatz in Sechzigs Startelf, hinzu kommen sechs Joker-Einsätze in der Liga. Mit seiner Drittliga-Erfahrung (insgesamt 26 Spiele) und mangels Alternativen bekommt Klassen nun im Münchner Stadtderby wohl mal wieder eine Chance von Beginn an.

1860-Aus für Leon Klassen im Sommer?

Der Auftritt im Olympiastadion könnte sein letzter großer im Löwen-Trikot werden. Klassens Vertrag läuft im Sommer aus, die Zeichen stehen auf Trennung. Während die Sechzger mit einigen Leistungsträgern frühzeitig verlängerten, ist es um den jungen Verteidiger still geworden. "Die Spieler wissen Bescheid. Die Spieler haben genau die Information, wie wir weiter planen und wichtig ist, dass wir uns momentan auf die nächsten Spiele konzentrieren", sagte Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel zuletzt, angesprochen unter anderem auf die Vertragssituation von Klassen.

Klingt so, als stehe sein Abschied bereits fest, zufrieden mit seinen Einsatzzeiten kann Klassen freilich nicht sein – umso mehr aber, wenn er am Samstag im altehrwürdigen Olympiastadion nochmals in Sechzigs Anfangsformation stehen würde.