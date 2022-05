Neulöwe Meris Skenderovic: Was den Neuzugang des TSV 1860 mit Julian Nagelsmann verbindet

Meris Skenderovic läuft ab der kommenden Saison für den TSV 1860 auf, der Offensivspieler wechselt vom 1. FC Schweinfurt nach Giesing. Die AZ stellt den Neulöwen, der sein Profidebüt unter Julian Nagelsmann feierte, genauer vor.

München - Abgezeichnet hatte sich der Wechsel schon länger, am Dienstag wurde Meris Skenderovic als weiterer Sommerneuzugang des TSV 1860 offiziell vorgestellt.

"Ich freue mich sehr auf die kommende Zeit und ganz besonders auf die Heimspiele in unserem ausverkauften Stadion", sagte der 24-Jährige über seine neue Herausforderung.

Meris Skenderovic: Torschützenkönig in der U17 Bundesliga

Bereits in der Winterpause waren die Löwen am Stürmer des 1. FC Schweinfurt interessiert, doch eine zu hohe Ablöseforderung des Regionalligisten verhinderte den Transfer. Nun hat es im zweiten Anlauf geklappt, Skenderovic ist ein Löwe!

Der gebürtige Mannheimer machte seine fußballerischen Anfänge beim MFC 08 Lindenhof, ehe er 2008 in die Jugendabteilung der TSG 1899 Hoffenheim wechselte. Er durchlief sämtliche Nachwuchsteams der Kraichgauer und holte sich mit 30 Treffern in 26 Spielen für Hoffenheims U17 die Torjägerkanone in der Junioren-Bundesliga.

Meris Skenderovic feiert Profidebüt unter Julian Nagelsmann

2017 feierte Skenderovic als 19-Jähriger sein Profidebüt für die Hoffenheimer – und zwar unter einem in München bestens bekannten Trainer: Ein gewisser Julian Nagelsmann wechselte den Montenegriner in der Gruppenphase der Euro League gegen Ludogorez Rasgrad ein. Dem aktuellen Trainer von Lokalrivale FC Bayern könnte er in Giesing künftig öfters wieder über den Weg laufen, die Trainingsplätze beider Vereine trennen bekanntlich ja nur wenige Meter.

Anfang 2019 wurde Skenderovic für ein halbes Jahr an den österreichischen Klub TSV Hartberg, ehe er für eine Spielzeit an Carl-Zeiss Jena ausgeliehen wurde. Mit dem damaligen Drittligisten traf er auch auf seinen neuen Arbeitgeber, musste sich aber sowohl im Hin- als auch Rückspiel deutlich geschlagen geben (1:3 und 0:3). Ohne einen einzigen Treffer kehrte der mittlerweile 24-Jährige 2020 wieder nach Hoffenheim zurück und spielte eine Saison für die Reserve der Sinsheimer. In der Regionalliga Südwest erzielte Skenderovic in 28 Spielen acht Treffer und vier Assists.

Skenderovic ist schwer auszurechnen und variabel einsetzbar

Seine bislang erfolgreichste Station hatte der 15-malige U21-Nationalspieler Montenegros vergangene Saison in Schweinfurt. In der Regionalliga Bayern erzielte er in 32 Spielen 16 Tore und neun Vorlagen. Ob Links, Rechts oder per Kopf – der neue Löwen-Stürmer, der in jeder zweiten Partie traf, ist schwer auszurechnen und in der Offensive variabel einsetzbar.

"Meris hat gerade in der letzten Spielzeit unter Beweis gestellt, dass Potential in ihm steckt", sagte Günther Gorenzel über die Neu-Verpflichtung. "Meris kann in der Offensive mehrere Rollen einnehmen und wird daher eine Bereicherung in unserem Spiel und Kader sein."

Die Verantwortlichen des TSV 1860 möchten den 24-Jährigen langsam an das Team heranführen und verfolgen einen langfristigen Plan mit der neuen Sturm-Alternative zu Torschützenkönig Marcel Bär: "Er bekommt nun die Möglichkeit seine Fähigkeiten Schritt für Schritt auch in unser ambitioniertes Konzept einzubringen und mit uns den nächsten Schritt gemeinsam zu gehen", so Sechzigs Sportboss. Gorenzel hätte aber sicherlich auch nichts dagegen, wenn Skenderovic ähnlich wie Bär in seiner Debüt-Saison bei 1860 einschlägt.