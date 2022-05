Sascha Mölders im "Sommerhaus der Stars": Public Viewing im Löwenstüberl geplant

Zusammen mit seiner Frau Ivonne wird Sascha Mölders bei der RTL-Show "Sommerhaus der Stars" teilnehmen. Das Löwenstüberl hat sich dafür eine besondere Aktion ausgedacht und plant ein Public Viewing.

München - Der Löwe ist im Trash-TV angekommen, wenn auch nur indirekt. Am vergangenen Wochenende wurde bekannt, dass das langjährige 1860-Aushängeschild Sascha Mölders zusammen mit seiner Frau Ivonne an der kommenden Staffel der RTL-Show "Sommerhaus der Stars" teilnehmen wird.

Da wird sicher auch so mancher Löwen-Fans zuschauen, der gebürtige Essener ist schließlich für seine flotten Sprüche berüchtigt und hat sich mit seiner Art auch weit über die Münchner Stadtgrenzen hinaus Kultstatus erarbeitet. Womöglich wird Mölders in der Sendung auch die eine oder andere Anekdote aus seiner Zeit bei den Löwen ausplaudern und sich so manches Wortgefecht mit den anderen Teilnehmern (unter anderem Mario Basler und Kader Loth) liefern. Das dürfte durchaus unterhaltsam werden!

"Wir haben Bock": Sascha und Ivonne Mölders freuen sich auf das "Sommerhaus der Stars"

Damit die Fans den Exkurs vom Fußball ins Trash-TV nicht alleine machen müssen, hat sich Löwenstüberl-Wirt Benedikt Lankes eine besondere Aktion ausgedacht. Wie das " " berichtet, plant er eigens für die Sendungen ein Public Viewing. Wer sich also bei einem kühlen hellen und ein paar Gleichgesinnten über den ehemaligen Löwen-Kapitän und seine Konkurrenten beömmeln will, ist hier gut aufgehoben.

Mölders zeigt sich jedenfalls schon ehrgeizig und gibt sich in typischer Fußballer-Manier. "Wir wollen möglichst jedes Spiel gewinnen. Ich freue mich, wenn da andere sind, die besser sind. Es ist mein Ansporn, diejenigen zu schlagen. Wir haben Bock. Wenn wir antreten, dann wollen wir natürlich auch gewinnen. Dann werden wir sehen, was dabei herauskommt", so der 36-Jährige im Teaser zur Sendung.