TSV 1860 präsentiert den nächsten Neuzugang: Auch Fynn Lakenmacher wird ein Löwe

Der TSV 1860 rüstet seinen Kader für die Saison 2022/23 weiter auf. Fynn Lakenmacher wechselt von Drittliga-Absteiger TSV Havelse nach Giesing.

Fynn Lakenmacher (r.) stürmt in der kommenden Saison für den TSV 1860.

München - Der nächste Neuzugang ist fix! Nach Tim Rieder, Albion Vrenezi und Meris Skenderovic verpflichtet der TSV 1860 auch Fynn Lakenmacher vom TSV Havelse. Dies gaben die Löwen am Mittwochvormittag bekannt.

"Fynn gilt als einer der Aufsteiger der Spielzeit 2021/22 und war bei einigen Vereinen, nicht nur der 3. Liga, auf dem Zettel. Daher freuen wir uns Fynn davon überzeugt zu haben in einem ambitionierten Konzept den nächsten Schritt mit uns gemeinschaftlich zu gehen", wird Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel in einer Mitteilung zitiert. "Gerade mit seiner Wucht und Athletik gibt er unserem Trainer Michael Köllner nun noch mehr Möglichkeiten und Varianten das Sturmzentrum zu gestalten und zu besetzen."

Lakenmacher: "Der TSV 1860 München ist ein grandioser Verein"

Über die Vertragsmodalitäten vereinbarten beide Seiten Stillschweigen. In der abgelaufenen Saison kam der 22-jährige Stürmer in 35 Spielen für die Norddeutschen zum Einsatz und erzielte dabei fünf Treffer.

"Der TSV 1860 München ist ein grandioser Verein mit großer Tradition und fantastischen Fans. Ich kann es kaum erwarten, vor ihnen zu spielen. Ich will den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen und hoffe, dass ich mit meinen Qualitäten der Mannschaft beim Erreichen der gemeinsamen Ziele helfen kann", freut sich Lakenmacher auf seine neue Herausforderung in München.