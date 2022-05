Transfer-Hattrick perfekt: Auch Skenderovic und Vrenezi kommen zum TSV 1860

Der TSV 1860 verkündet die nächsten beiden Sommertransfers. Meris Skenderovic und Albion Vrenezi werden in der kommenden Saison für die Löwen auflaufen.

München - Der TSV 1860 gibt auf dem Transfermarkt weiter Gas. Nachdem am Montag die Verpflichtung von Tim Rieder bekannt gegeben worden ist, legen die Löwen am Dienstag nach und machen die Wechsel von Meris Skenderovic und Albion Vrenezi offiziell.

Der 24-jährige Skenderovic kommt aus der Regionalliga Bayern vom 1. FC Schweinfurt 05 und kann sowohl als Mittelstürmer als auch als Außenstürmer eingesetzt werden. Vrenezi (28) war nach Abmeldung des Spielbetriebs bei Türkgücü München zuletzt ohne Verein. Über die Vertragsmodalitäten wurde bei beiden Neuzugängen Stillschweigen vereinbart.

1860-Sportchef Günther Gorenzel (l.) und Neu-Löwe Albion Vrenezi. © TSV 1860

Gorenzel: Skenderovic "wird eine Bereicherung in unserem Spiel sein"

"Meris hat gerade in der letzten Spielzeit unter Beweis gestellt, dass Potenzial in ihm steckt. Er bekommt nun die Möglichkeit, seine Fähigkeiten Schritt für Schritt auch in unser ambitioniertes Konzept einzubringen und mit uns den nächsten Schritt gemeinsam zu gehen", sagt Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel über Skenderovic: "Meris kann in der Offensive mehrere Rollen einnehmen und wird daher eine Bereicherung in unserem Spiel und Kader sein."

Sechzigs Sportchef Günther Gorenzel (l.) mit Neu-Löwe Meris Skenderovic. © TSV 1860

Auch Skenderovic kommt in der Mitteilung zu Wort. Er zeigt sich "stolz, in Zukunft das Löwen-Trikot tragen zu dürfen. Ich freue mich sehr auf die kommende Zeit und ganz besonders auf die Heimspiele in unserem ausverkauften Stadion".

Meris Skenderovic hat eine starke Regionalligasaison hinter sich

Der gebürtige Mannheimer wurde bei der TSG 1899 Hoffenheim ausgebildet und nach seinem Wechsel in den Herren-Bereich zuerst zum TSV Hartberg nach Österreich und später zu Carl Zeiss Jena ausgeliehen. Zu Beginn der Saison 2021/22 wechselte er nach Schweinfurt in die Regionalliga Bayern. Dort erzielte der Neu-Löwe in 32 Saisonspielen 16 Treffer und bereitete neun weitere Tore vor.

Auch international hat Skenderovic bereits Erfahrungen gesammelt. Zunächst lief er für die deutschen U16 und U17-Nationalteams auf, ehe er sich im Jahr 2017 dafür entschied, das Trikot der montenegrinischen Nationalmannschaft überzustreifen. Mit 19 Jahren debütierte er im Testspiel gegen Bosnien und war beim 1:1 direkt mit einem Treffer erfolgreich. In 14 weiteren Spielen konnte er drei weitere Treffer erzielen.

Angreifer kommt ablösefrei: Gorenzel freut sich über Vrenezi-Coup

Auch über die Verpflichtung von Vrenezi zeigt sich Sportchef Gorenzel erfreut. Dieser sei einer der "interessantesten Offensivspieler, welche ablösefrei in dieser Transferperiode verfügbar sind", so der Österreicher. "Albion kann in der Offensive sehr variabel eingesetzt werden und passt damit zu hundert Prozent zu unserem Spielkonzept im eigenen Ballbesitz", schwärmt Gorenzel: "Mit seinen Fähigkeiten im offensiven Eins gegen Eins, Auge für den Mitspieler gepaart mit Torgefahr ist er eine Verstärkung für jeden ambitionierten Drittligisten."

Der Verein hat eine große Tradition und fantastische Fans. Noch dazu kann ich in meiner Heimatstadt bleiben. Neu-Löwe Vrenezi über seinen 1860-Wechsel

Vrenezi freut sich ebenfalls auf seine neue Herausforderung. "Als ich vom Interesse von 1860 München gehört habe, war ich sofort begeistert“, sagt der Angreifer. "Der Verein hat eine große Tradition und fantastische Fans. Noch dazu kann ich in meiner Heimatstadt bleiben. Ich werde alles geben, um die gemeinsamen Ziele zu erreichen."