Stefan Lex und Marcel Bär: "Harmonie entstanden" – Neues Traumduo des TSV 1860

Nach dem Aus von Sascha Mölders hat der TSV 1860 ein neues offensives Traumduo gefunden: Marcel Bär und und Stefan Lex zählen zu den drei besten Topscorern der abgelaufenen Drittliga-Saison.

München – Vorarbeit Stefan Lex, Tor Marcel Bär und umgekehrt: Drei der sechs Tore beim 6:3-Erfolg am Samstag gegen Borussia Dortmund II entstanden genau aus jener Kombination.

Ein Duo, das funktioniert: "Das hat man heute auch gesehen, wir haben uns die Dinger wieder aufgelegt", sagte Marcel Bär nach der Partie in der Mixed Zone. "Die Laufwege sind sehr gut einstudiert, von daher hat das sehr gut gepasst."

Bär und Lex unter den Top 3 der besten Scorer in der 3. Liga

Nicht nur gegen Dortmunds Reserve rollte Sechzigs Offensivmaschine, auch in den vergangenen Spielen bediente stets einer den anderen. So ist es auch nicht verwunderlich, dass sowohl Torschützenkönig Bär als auch Lex zu den drei besten Topscorern der Liga zählen.

Mit sieben Toren und 17 Vorlagen belegt 1860-Kapitän Lex Rang drei hinter Teamkollege Bär, der 21 Mal traf und sieben Assists beisteuerte. Lediglich vom Drittliga-Spieler der Saison, Baris Atik von Meister Magdeburg (19 Tore und 21 Vorlagen), werden beide Löwen übertrumpft.

Auch gegen Dortmunds Reserve legten sich Marcel Bär (li.) und Stefan Lex die Tore auf. © IMAGO / Ulrich Wagner

Bär und Lex: "Hat von Anfang an gut geklappt"

Dabei kam Sechzigs neues Traumduo in dieser Saison nur schwer in Fahrt. Bär, der vergangenen Sommer von Eintracht Braunschweig nach München gewechselt war, erzielte in der Hinrunde lediglich sechs Tore, Kollege Lex kam auf vier Treffer sowie fünf Assists.

Erst nach dem Abgang von Sascha Mölders im Dezember kam der Löwen-Express so richtig ins Rollen. "Ich habe die Verantwortung übernommen mit dem Lexi zusammen und es hat von Anfang an gut geklappt", so Bär. "Da ist eine Harmonie entstanden."

Löwen-Duo Bär und Lex versteht sich auch privat

Eine Harmonie, die es nicht nur auf dem Rasen gibt. "Wir verstehen uns auch privat sehr gut", erklärte Bär. In den nächsten Wochen braucht der 29-Jährige aber erstmal Pause von seinem Sturmkollegen Lex und den restlichen Löwen, wie er bei Magenta Sport schmunzelnd bestätigte.

Den wohlverdienten Urlaub möchte Bär mit seiner kleinen Tochter und Ehefrau genießen, ehe er in der neuen Spielzeit erneut einen Angriff auf die Aufstiegsplätze wagen möchte – zusammen mit seinem kongenialen Partner Lex.