1860-Investor Hasan Ismaik hadert mit verpasstem Aufstieg: "Habe einen anderen Anspruch"

Hasan Ismaik hat nach dem letzten Saisonspiel ein Resümee zur abgelaufen Spielzeit des TSV 1860 gezogen. Der Löwen-Investor ist enttäuscht und hätte sich deutlich mehr als Platz vier erhofft.

München - Hasan Ismaik äußert sich in den sozialen Medien regelmäßig zu den Spielen des TSV 1860. Doch zuletzt war es still um den Löwen-Investor geworden.

Dies hatte auch einen Grund, wie er jetzt auf seinen Social-Media-Kanälen erklärte: "Ich bin doch ziemlich enttäuscht, dass wir den Aufstieg wieder versäumt haben. Deswegen habt ihr in den letzten Wochen von mir auch nichts mehr gelesen", schreibt der 44-Jährige in seinem längeren Post. "Ich habe einen anderen Anspruch." Für die Löwen wäre in dieser Saison "deutlich mehr" drin gewesen als Minimalziel Platz vier.

Hasan Ismaik: "Müssen lernen, diesen Vorteil endlich auszuspielen"

Der Jordanier fordere in der kommenden Spielzeit "deutlich mehr Konstanz", zudem müsse man "noch mehr Geschick bei Spielereineinkäufen und -verkäufen an den Tag legen". Dies sei auch der große Unterschied zu den beiden Aufsteigern 1. FC Magdeburg und Eintracht Braunschweig. "1860 München ist als großer deutscher Traditionsverein immer noch eine beliebte Adresse. Wir müssen lernen, diesen Vorteil endlich auszuspielen", so Ismaik.

Sechzigs Investor kann der Saison allerdings auch etwas Positives abgewinnen: "Die Tatsache, dass wir trotz aller Schwankungen als zweitbeste Rückrunden-Mannschaft über die Ziellinie gekommen sind." Nur Meister Magdeburg holte in der zweiten Saisonhälfte mehr Punkte als die Löwen, die nach der Hinrunde nur Rang elf belegten. Auch der Gewinn der Torjägerkanone von Marcel Bär freut Ismaik. "Das alles sollte ein Ansporn für die nahe Zukunft sein", betont er weiter.

Ismaik fordert den Aufstieg des TSV 1860 in die 2. Liga

"Die neue offensive Herangehensweise für die kommende Saison" gefällt dem Geldgeber des TSV 1860 ebenfalls. "Sowohl Präsident Robert Reisinger als auch Trainer Michael Köllner treten seit einigen Wochen sehr forsch, angriffslustig und zielorientiert auf. Beide haben den Aufstieg als Ziel für die nächste Saison ausgerufen", schreibt Ismaik. "Ich finde, dieser Kurs passt besser zu uns Löwen, als sich mit dem Status Quo abzufinden und sich die Dritte Liga auf Dauer schön zu reden."

Um dieses Ziel zu verwirklichen, bedarf es "Geschlossenheit in allen Reihen", fordert Ismaik. Zum Abschluss bedankt sich der Löwen-Investor unter anderem bei den Fans für die Unterstützung und appelliert an die Mannschaft: "In der nächsten Saison sollten wir diese Treue und Begeisterung aber endlich mit der Rückkehr in die Zweite Liga zurückzahlen." Sechzigs Geldgeber gibt die Marschroute für die kommende Spielzeit vor – ziehen die Löwen nach?