TSV 1860: "Hoffe, dass der Verein da jetzt reagiert" – Marcel Bär mit Transfer-Appell

Auch trotz Torschützenkönig Marcel Bär hat der TSV 1860 erneut den Aufstieg verpasst. Der Löwen-Stürmer hofft auf einen breiteren Kader in der kommenden Saison.

München – Ein Schützenfest zum Abschluss! Durch den 6:3-Heimsieg gegen Borussia Dortmund II sicherte sich der TSV 1860 Rang vier und damit die Teilnahme am DFB-Pokal in der kommenden Saison.

Doch zum ganz großen Wurf hat es mal wieder nicht gereicht, die Rückkehr in die 2. Liga muss ein weiteres Jahr warten. Doch warum scheiterten die Sechzger erneut?

Marcel Bär: "Kader ist nicht breit genug"

Torschützenkönig Marcel Bär hat eine Erklärung: "Ich sehe das auch so wie der Trainer: Der Kader ist nicht breit genug", sagte der 29-Jährige am Samstag in der Mixed Zone. "Ich kann mich an Spiele erinnern, da war eine halbe A-Jugend auf der Bank."

1860 verzichtete im Winter auf externe Neuzugänge, die Aufstiegskonkurrenz hingegen hat für die zweite Saisonhälfte auf dem Transfermarkt ordentlich nachjustiert.

Bär hofft auf Neuzugänge im Sommer

"Wenn man Braunschweig nimmt, Lautern, Mannheim, wie die im Winter zugelegt haben: Die können Spieler eins zu eins ersetzen, das können wir einfach nicht", erklärte Bär und richtete einen Appell an die Löwen-Bosse. "Ich hoffe, dass der Verein da jetzt reagiert. Dann schauen wir mal."

Mit Rückkehrer Tim Rieder hat der TSV 1860 am Montag den ersten Neuzugang offiziell vorgestellt. In Kürze sollen weitere Transfers bekanntgegeben werden, um in der kommenden Saison auch in der Breite gut aufgestellt zu sein und endlich den Traum vom Aufstieg in die 2. Liga verwirklichen zu können.