Möglicher Instagram-Hinweis: Unterschreibt Martin Kobylanski heute beim TSV 1860?

Martin Kobylanski soll vor einem Wechsel zum TSV 1860 stehen. Ein Post in seiner Instagram-Story heizt nun die Gerüchte an.

München - Drei Spieler hat der TSV 1860 bereits für die neue Spielzeit verpflichtet: Neben Tim Rieder haben die Löwen am Dienstag auch die Transfers von Albion Vrenezi und Meris Skenderovic offiziell gemacht. Der Sechzig-Kader für die kommende Saison, er nimmt immer deutlichere Formen an.

Und auch ein weiterer Spieler steht wohl kurz vor einem Wechsel nach Giesing: Martin Kobylanski, der zuletzt bei Eintracht Braunschweig spielte. Der Vertrag des 28-Jährigen läuft im Sommer aus und wird nicht verlängert, für die Löwen wäre er also ablösefrei zu haben.

Kobylanski vor Unterschrift beim TSV 1860?

Zuletzt verdichteten sich die Zeichen, dass Kobylanski zu 1860 wechselt – mit einem Instagram-Post befeuert nun auch der Spieler selbst die Gerüchte. In seiner Story ist eine Hand zu sehen, die auf einer Liste (oder in diesem Fall wohl eher einem Vertrag) schreibt – davor stehen noch mehrere Punkte. Ganz nach dem Motto: Schaut her, was bald passieren wird!

Die Instagram-Story von Martin Kobylanski – ein Hinweis auf seine baldige Vertragsunterzeichnung? © Instagram-Screenshot: @kobylanski10

Möglicherweise gibt es ja bereits am heutigen Mittwoch die Vollzugsmeldung bei Sechzig. Dann wäre der vierte Neulöwe für die kommende Saison offiziell!