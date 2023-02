Neuer Trainer des TSV 1860: "Wenn ich helfen soll, jederzeit" – Manuel Baum bringt sich selbst ins Spiel

Achim Beierlorzer gilt als Favorit auf den Trainerposten beim TSV 1860. Manuel Baum kann sich ebenfalls ein Engagement bei den Löwen vorstellen.

München - Fast drei Wochen nach der Entlassung von Michael Köllner steht der TSV 1860 immer noch ohne Chefcoach da. Achim Beierlorzer soll Favorit auf den Trainerposten bei den Löwen sein.

Doch ein weiterer Kandidat, der ebenfalls als Köllner-Nachfolger gehandelt wurde, bringt sich jetzt nochmal selbst ins Spiel: Ex-Bundesliga-Trainer Manuel Baum! "Mein Herz hängt irgendwo an den Löwen, weil ich dort groß geworden bin. Mein Sohn, der ist jetzt sieben, wechselt im nächsten Jahr zu Sechzig. Wenn ich helfen soll, dann jederzeit", sagte der 43-Jährige am Sonntagabend bei "Blickpunkt Sport".

Neuer Löwen-Trainer? Manuel Baum ist im "ständigen Austausch" mit 1860

Aufgrund seiner Vergangenheit sei er "im ständigen Austausch mit den Sechzgern. Wenn Sechzig sagt, ich soll helfen, dann bin ich natürlich bereit dafür", betonte er nochmals. Die Sechzger haben Baum, der einst in der Jugend selbst für die Löwen aktiv war, "überhaupt dazu gebracht, in den Trainerjob reinzugehen". Bis 2011 war der gebürtige Landshuter für die zweite Mannschaft der Sechzger als Torwarttrainer aktiv.

Doch die Situation auf Giesings Höhen sei laut dem ehemaligen Trainer des FC Augsburg sehr kompliziert: "Das ganze Umfeld ist nicht so einfach: Es geht los mit der Medienlandschaft, unterschiedliche Gesellschafter mit teilweise unterschiedlichen Interessen. Das ist bei Traditionsvereinen häufig das Problem, dass das Motiv von Einzelnen teilweise über dem Verein steht. Wenn diese unterschiedlichen Motivlagen sich in verschiedene Richtungen verlagern, dann hat das definitiv Einfluss auf die Leistung der Mannschaft und auch auf die Ergebnisse", so Baum. Die 0:3-Heimpleite am Sonntag gegen Verl war bereits das vierte sieglose Spiel in Serie. Die Löwen verharren aktuell auf Tabellenplatz acht.

Neuer 1860-Trainer soll gegen Halle auf der Bank sitzen

Die lang anhaltende Trainersuche zeige, dass man sich bei 1860 "inhaltlich nicht einig" sei. "Wenn man sich das überlegt, du hast einen e.V., du hast einen Investor, man weiß von außen nicht so genau, wer schlägt welchen Trainer vor. Dann hast du die Geschäftsführung Sport und die finanzielle Geschäftsführung. Wahrscheinlich kursieren mehrere Trainernamen, am Schluss kann man sich dann nicht einigen, man weiß eigentlich nicht, wer hat eigentlich das Sagen." Da entstünde dann teilweise eine "Patt-Situation".

Beim nächsten Auswärtsspiel kommenden Freitag gegen den Halleschen FC (19 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) soll Köllners Nachfolger auf der Trainerbank sitzen. Es müssten noch "gewisse Details" geklärt werden bei beiden Parteien, sagte Sportchef und Interimstrainer Günther Gorenzel zuletzt. Welchen neuen Löwen-Dompteur Gorenzel im Laufe der Woche präsentiert, bleibt abzuwarten – Baum hat sich auf jeden Fall in Stellung gebracht...