Ex-Löwe Mölders nach Pleite des TSV 1860: "An Peinlichkeit nicht mehr zu überbieten"

Der TSV 1860 zeigt gegen Verl eine erschreckend schwache Vorstellung. Die Fans sind sauer – und auch Ex-Löwe Sascha Mölders kann es vor dem heimischen Fernseher nicht fassen.

München - Wieder war's nichts mit einem Dreier! Auch gegen den SC Verl können die Löwen am Ende nicht als Sieger vom Platz gehen. Im Gegenteil: Am Sonntagnachmittag zeigte die Mannschaft von Interimstrainer Günther Gorenzel eine erschreckend schwache Vorstellung – am Ende gingen die Sechzger mit 0:3 unter.

Entsprechend groß war der Frust auch bei den treuen Fans im Grünwalder Stadion. Bereits zur Halbzeit gab es Pfiffe gegen die eigene Mannschaft, zum Spielende hin dann nochmals – diesmal deutlich lauter. Große Demütigung für Kapitän Lex und Co.: In der zweiten Halbzeit drehten sich die Anhänger auf der Tribüne um, zeigten den Spielern den Rücken. Die klare Aussage: Wir können und wollen euch nicht mehr zuschauen! Die "Wir sind Löwen und ihr nicht"-Sprechchöre waren da fast schon das traurige i-Tüpfelchen an einem gänzlich gebrauchten Tag für den TSV 1860.

Sascha Mölders auf Instagram: "Ich bin sprachlos"

Ex-Löwe Sascha Mölders verfolgte das Spiel seiner ehemaligen Kollegen ebenfalls – allerdings nicht im Stadion, sondern vor dem heimischen Fernseher. Nachvollziehen konnte auch er die Leistung der Sechzger nicht wie es scheint. "Ich bin sprachlos – an Peinlichkeit nicht mehr zu überbieten!!!", schrieb der ehemalige 1860-Stürmer, die "Wampe von Giesing", in seiner Instagram-Story.

Die Instagram-Story von Sascha Mölders kurz vor dem Abpfiff der Partie. © Instagram-Screenshot: saschamoelders9

Die Löwen im freien Fall, nach der Niederlage gegen Verl mehr denn je...