3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen SC Verl – Sonntag live - Endstand 0:3

Das sieht man am Grünwalder Stadion auch nicht alle Tage! Das erste Mal in dieser Saison ist die Kultstätte der Münchner nicht ausgekauft und es gibt Tickets an der Tageskasse. Aber vielleicht gehen da ja jetzt die letzten Karten über den Tresen und am Ende können sich die Löwen-Kicker doch auf eine volle Hütte freuen! Unterstützung kann die Elf von Günther Gorenzel auf jeden Fall brauchen!