Aufstiegskontrahenten patzen: Doch 1860 kann Chance nicht nutzen

Am 23. Spieltag der 3. Liga setzte es Niederlagen für die Wehen, Saarbrücken und Osnabrück, Dresden spielte nur Unentschieden. Aber der TSV 1860 kann die Patzer der Aufstiegskonkurrenz nicht nutzen.

München - Tabellenführer SV Elversberg hat in der 3. Liga den fünften Sieg in Folge gefeiert. Beim Abstiegskandidaten FSV Zwickau gewannen die Saarländer am Samstag 2:0 (0:0).

Valdrin Mustafa (77./90.+6) erzielte die entscheidenden Tore für die SVE. "Das war eher ein Arbeiten. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie auch das kann. Darauf bin ich auch sehr stolz", meinte Elversbergs Trainer Horst Steffen bei MagentaSport.

1860 seit vier Spielen ohne Sieg

Zwickau hatte vor Spielbeginn Ronny Thielemann als neuen Cheftrainer verpflichtet. Im Spiel gegen den Spitzenreiter wurden die Sachsen noch von Interimscoach Robin Lenk betreut, der Joe Enochs nach dessen Entlassung beerbt hatte.

Am Sonntag setzte 1860 München durch das 0:3 (0:0) gegen den SC Verl seine Negativserie fort und ist seit vier Spielen ohne Sieg. Rot-Weiss Essen gewann 2:0 (0:0) gegen Borussia Dortmund II.

Osnabrück, Saarbrücken und Wiesbaden verlieren

Der VfL Osnabrück verpasste durch das 2:3 (1:0) gegen Aufsteiger SpVgg Bayreuth den achten Sieg in Folge und verspielte eine 2:0-Führung. Der SC Freiburg II holte durch das 2:0 (1:0) gegen den MSV Duisburg drei Punkte und ist Tabellenzweiter. Jonathan Schmid (10./49.) traf für die Breisgauer, die elf Punkte Rückstand aufweisen. Der bisherige Zweite, der SV Wehen Wiesbaden, hatte am Freitag 1:2 (0:1) gegen Erzgebirge Aue verloren.

Der 1. FC Saarbrücken verlor 3:4 (2:1) gegen den FC Ingolstadt. Dynamo Dresden kam gegen Viktoria Köln über ein 1:1 (1:1) nicht hinaus. Waldhof Mannheim gewann gegen den SV Meppen 3:1 (2:1).