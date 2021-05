Nach nur zwölf Tagen: TSV 1860 hat bereits 6.000 Dauerkarten verkauft

Auf die Löwen-Fans ist mal wieder Verlass! Vor nicht mal zwei Wochen hat der TSV 1860 mit dem Dauerkartenverkauf für die Saison 2021/22 begonnen, bereits jetzt sind 6.000 Tickets verkauft.

München – Der Dauerkartenvorverkauf bei 1860 läuft bestens an: Wie Löwen-Trainer Michael Köllner am Montag erklärte, hat der TSV 1860 in kürzester Zeit bereits 6.000 Dauerkarten an den Fan gebracht.

"Vor zwölf Tagen haben wir den Verkauf der Dauerkarten gestartet und haben heute schon 6.000 Dauerkarten verkauft", sagte der Oberpfälzer auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Kaiserslautern (Dienstag, 19 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker).

Viele 1860-Fans wählen Variante ohne Rückerstattung

75 Prozent hätten dabei die Variante "Löwenherz" ohne Rückerstattung bei coronabedingten Spielausfällen gewählt: "An dieser Stelle vielen, vielen Dank an alle, die sich mit einer Karte eingedeckt haben und den Verein unterstützen. Das ist gigantisch."

In Zeiten der Pandemie ist diese Zahl an verkauften Dauerkarten besonders hoch zu werten. "Frau Frisch vom Ticketing hat mir gesagt, dass es schon viele Jahre her ist, dass wir zu diesem Zeitpunkt eine so starke Resonanz der Fans erlebt haben", so Köllner. In der laufenden Saison hat 1860 über 11.000 Dauerkarten veräußert.