TSV 1860: Neuer Kooperationspartner für das NLZ

Der TSV 1860 hat einen weiteren Kooperationspartner für das Nachwuchsleistungszentrum gefunden. Neben dem ASV Dachau wird auch der TSV Gilching Argelsried mit dem Jugendbereich der Löwen zusammenarbeiten.

München - Für den Kreis Starnberg hat der TSV 1860 München den TSV Gilching Argelsried als neuen Kooperationspartner im Jugendbereich gewonnen.

"Der TSV-Gilching-Argelsried war einer der Vereine, welche wir aktiv als Partnervereine gewinnen wollten. Insofern freuen wir uns, dass unsere Vorschläge zur Zusammenarbeit von den Kollegen in Gilching von Beginn an interessiert aufgenommen wurden", erklären die Löwen in einer Pressemitteilung.

Der Verein, der westlich von München beheimatet ist, freut sich ebenfalls über die neue Partnerschaft: "Wir sind überzeugt, dass die Zusammenarbeit mit dem TSV 1860 München als professionellem Partner nachhaltige Vorteile für unsere Jugendarbeit und einen Mehrwert für beide Vereine bringen wird", heißt es in einem Statement.