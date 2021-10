Nach Impfdurchbruch: Richard Neudecker aus Quarantäne entlassen

Richard Neudecker ist am Donnerstag aus der Quarantäne entlassen worden. Der Mittelfeldspieler des TSV 1860 hat sich trotz der vollständigen Impfung vor zwei Wochen mit dem Coronavirus infiziert. Ein Comeback gegen den SC Freiburg II kommt allerdings noch zu früh.

Befindet sich nicht mehr in Quarantäne: Richard Neudecker.

München - Am Freitag feiert Richard Neudecker seinen 25. Geburtstag – das wohl schönste Geschenk für ihn gab es bereits einen Tag zuvor. Denn der Mittelfeldspieler des TSV 1860 ist nach seinem Impfdurchbruch wieder raus aus der Quarantäne!

Auf Instagram postete der gebürtige Altöttinger ein Video bei einem Rundgang durch München und schrieb dazu: "Dieses Gefühl der Freiheit".

Am 16. Oktober wurde der 25-Jährige trotz vollständigem Impfschutz positiv auf das Coronavirus getestet und befand sich seitdem in häuslicher Quarantäne. Neudecker verpasste sowohl die Liga-Partie in Saarbrücken (1:1) als auch den Pokal-Cup seines Teams gegen Schalke 04 (1:0).

Köllner schwärmt von Neudecker

"Uns fehlt Richard Neudecker schon. Er ist unser Mittelfeldstratege. Wir warten schon sehnsüchtig auf seine Rückkehr", sagte Löwen-Trainer Michael Köllner am Mittwoch bei "Sky Sport News".

Gegen den SC Freiburg II am Samstag (14 Uhr, Magenta Sport und im AZ- Liveticker) wäre Neudecker nun wieder spielberechtigt. Allerdings wird es noch nichts mit einem Einsatz. "Neudecker hat sich gestern freigetestet und mit einem Athletiktrainer trainiert und wird seinen nach Corona-Infektionen vorgeschriebenen Medizincheck absolvieren. Auch er soll kommende Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen", sagte Köllner bei der Pressekonferenz am Freitagvormittag.