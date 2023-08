Nach geglücktem Saisonstart: Jacobacci mit 1860-Lobeshymne – "Fantastische Leistung abgeliefert"

Der TSV 1860 gewinnt den Saisonauftakt mit 2:0 gegen Waldhof Mannheim. Nach der Partie gab es deshalb Sonderlob von Löwendompteur Maurizio Jacobacci.

München - Dem TSV 1860 gelingt gegen Waldhof Mannheim ein Saisonstart nach Maß. Trotz der enttäuschenden Ergebnisse in den Testturnieren in Unterhaching und Heimstetten gewinnen die Münchner souverän gegen Waldhof Mannheim durch Tore von Manfred Starke und Fynn Lakenmacher mit 2:0.

Das Ganze unter den Augen von Chefcoach Maurizio Jacobacci, der auf der Pressekonferenz nach der Partie mehr als zufrieden war. "Das war eine große Mannschaftsleistung von 1860 München", so der Italo-Schweizer.

TSV 1860: Greilinger hat unter Jacobacci "bestes Spiel gemacht"

Vor allem der Führungstreffer in der 12. Minute, als Neuzugang Manfred Starke den Hammer auspackte und das Leder unters Gebälk nagelte, war ganz im Sinne von Jacobacci: "Das ist das, was ich ihm mit auf den Weg gegeben haben. Wenn man nicht auf das Tor schießt, kann man keine Tore machen. Er hat sich dieses Tor verdient und hat, wie die anderen, eine fantastische Leistung abgeliefert."

Aber nicht nur für seine Offensivakteure stimmte der 60-Jährige eine Lobeshymne an: "Die Viererkette hat eine sehr gute Teamleistung gebracht. Der Greilinger hat unter meiner Leitung das beste Spiel gemacht. Er hat gezeigt, dass er gewisse Qualitäten mitbringt. Aber auch der Kurt hat seine Seite sehr gut abgedeckt. Wir haben uns hinten sehr wenige Fehler erlaubt, was sehr wichtig war."

Trotz Sieg: Löwen müssen demütig bleiben

Dennoch blieb Jacobacci bescheiden: "Wir haben jetzt einen kleinen Schritt gemacht. Wir müssen demütig bleiben und weiter arbeiten." Dafür hat der TSV 1860 nun genug Zeit.

Denn die Giesinger konnten sich in dieser Saison nicht für den DFB-Pokal qualifizieren und sind am kommenden Wochenende spielfrei. Das nächste Drittligaspiel steht erst am 19. August an, da trifft die Löwen-Elf auf den MSV Duisburg.