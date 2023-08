Das Spiel ist aus! Der TSV 1860 gewinnt den Drittligaauftakt verdient mit 2:0. Dabei zeigten die Giesinger von Beginn an einen engagierten Auftritt. In der 12. Minute klingelte es dann das erste Mal in der neuen Spielzeit. Starke hämmerte das Leder aus rund 30 Meter unhaltbar ins Netz. Die Münchner ließen daraufhin nicht nach. In der zweiten Hälfte erhöhte Lakenmacher dann auf 2:0. Damit verabschieden wir uns aus dem AZ-Liveticker und wünschen noch ein schönes Rest-Wochenende!