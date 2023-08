Traumtorschütze Manfred Starke über Führungstreffer: "Hab mich einfach nur gefreut"

Dem TSV 1860 gelingt gegen Mannheim ein starker Start in die Saison. Dabei zeigte Neuzugang Manfred Starke, warum ihn Sechzig geholt hat.

München - Der ein oder andere Löwen-Fan dürfte beim 2:0-Sieg gegen Mannheim zwischendurch seine Augen gerieben haben. Steht da wirklich die selbe Mannschaft auf dem Rasen, die in der Vorbereitung noch kaum Kampfwille und wenig Zug zum Tor gezeigt hat? Die Löwen gewannen nämlich mehr als verdient den Ligaauftakt gegen Waldhof. Einen großen Anteil daran hatte Neuzugang Manfred Starke.

TSV 1860: Starke bleibt trotz Sieg bescheiden

Der Neuzugang vom VfB Oldenburg zeigte in der 12. Spielminute, warum ihn die Löwen verpflichtet haben: Für Traumtore. Wie vor rund einem halben Jahr, damals noch im Trikot der Norddeutschen, nagelte Starke das Leder aus über 30 Metern unters Gebälk des Kastens von Mannheim-Schlussmann Jan-Christoph Bartels. Auf die Frage, ob er dabei einen Flashback an das Spiel Anfang Februar hatte, antwortete der 32-Jährige: "Ich hab nicht sofort dran gedacht. Ich hab mich einfach nur gefreut, dass er reingegangen ist."

Doch trotz des Siegs blieb Starke bescheiden. "Es gab auch Phasen, wo Mannheim mehr vom Spiel hatte. Da müssen wir schauen, dass wir da ballsicherer werden", so Starke. Im gleichen Atemzug betonte der Mittelfeldmotor aber: "Das ist völlig normal für den ersten Spieltag, dass wir nicht 100 Prozent abrufen können. Aber wir sind auf einem guten Weg."

Starke über die Löwen-Fans im Stadion: "Die Stimmung war überragend"

Ähnlich stark wie die Leistung der Sechzig-Kicker auf dem Platz, war auch die Stimmung auf den Rängen. Nahezu über die vollen 90 Minuten peitschten die Löwen-Fans ihre Mannschaft nach vorne. Das freute auch Starke: "Die Stimmung war überragend. Ich denke, wenn wir weiter das auf dem Platz lassen, also diesen Kampf und diese Leidenschaft, dann werden sie uns weiter unterstützen."

Das nächste Spiel steht für den TSV 1860 aber erst am 19. August an. Grund: Die Löwen konnten sich in dieser Spielzeit nicht für den DFB-Pokal qualifizieren. Bleibt Zeit genug für Starke und Co. nach dem gelungenen Auftakt ein bisschen runterzufahren und nach der harten Vorbereitung die Kräfte für das Auswärtsspiel beim MSV Duisburg zu sammeln. Dann gilt es für die Mannschaft Maurizio Jacobacci nachzulegen.