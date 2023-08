Hiller über gewonnenes Torwart-Duell gegen Richter: "Habe nie daran gezweifelt"

Der TSV 1860 gewinnt den Ligaauftakt gegen Waldhof Mannheim mit 2:0. Nach der Partie zeigte sich Löwen-Keeper Marco Hiller überglücklich über den Sieg.

München - Erstes Saisonspiel, erster Sieg und hinten steht die Null. Besser hätte der Ligaauftakt für den TSV 1860 kaum laufen können. Die Mannschaft von Löwendompteur Maurizio Jacobacci gewann souverän mit 2:0 gegen Waldhof Mannheim. Dabei im Tor: Wie schon in der vergangenen Saison Marco Hiller, der einen guten Auftritt an den Tag legte.

TSV 1860: Hiller mehr als zufrieden mit dem Saisonauftakt

Umso zufriedener war der Keeper nach dem Spiel. "Perfekter Start, das muss man so sagen. Wir wollten drei Punkte, zu null, also perfekt", so Hiller. Überrascht von dem starken Auftritt der Giesinger nach der schleppenden Saisonvorbereitung zeigte sich der gebürtige Fürstenfeldbrucker keinesfalls: "Wenn die Saison losgeht, ist es etwas komplett anderes. Das kann man nicht vergleichen."

Weiter führte Hiller aus: "Das ist ja immer so in der Vorbereitung. Da bist du oft müde. Der Trainer probiert noch ein oder zwei Sachen aus. Aber es kommt drauf an, das du im ersten Saisonspiel fit bist. Und im taktischen Bereich konnten wir das umsetzen, was der Trainer von uns wollte."

Hiller über Torwart-Duell: "Im Profigeschäft gibt es immer Konkurrenzkampf"

Auch äußerte sich der 26-Jährige zum Torwart-Duell mit Neuzugang David Richter, das Hiller letztlich für sich entscheiden konnte. "Ich hab da eigentlich nie daran gezweifelt, muss ich ehrlich sagen", erklärte der Keeper des TSV 1860. Im selben Atemzug betonte Hiller: "Ich denke im Profigeschäft gibt es immer einen Konkurrenzkampf, egal auf welcher Position. Ich war froh, dass ich mit der Mannschaft diesen Sieg holen konnte."

Den nächsten Sieg in der 3. Liga können die Münchner erst am 19. August einfahren. Da müssen die Löwen zu den Zebras aus Duisburg. Vier Tage davor steht für den TSV 1860 noch die zweite Runde im Toto-Pokal gegen Aindling an.