Nach Derby-Siegtreffer: Sascha Mölders gönnt sich sechs Wurstsemmeln

Sascha Mölders feiert den Erfolg des TSV1860 gegen den FC Ingolstadt auf seine eigene Weise: Für Sechzigs Siegtorschützen gibt es nach dem Spiel eine ganz besondere Brotzeit.

München - Er war mal wieder der Mann des Spiels: Sechzigs Kapitän Sascha Mölders! Im Drittliga-Topspiel gegen den FC Ingolstadt erzielte der 35-Jährige am Montagabend in der 75. Minute den entscheidenden Treffer zum 1:0-Endstand.

"Ich freue mich natürlich, dass ich das Siegtor mache, als Stürmer willst du natürlich immer Tore schießen", sagte Mölders nach der Partie bei "Magenta Sport".

Sascha Mölders gönnt sich Sieges-Mahlzeit

Zur Feier des Tages gönnte sich der Löwen-Stürmer dann ein ganz besonderes Abendessen.

Am späten Abend postete Ehefrau Ivonne in ihrer Instagram-Story ein Video von Derby-Held Mölders beim Belegen von Wurstsemmeln. "Wie viele Brötchen isst du jetzt noch?", fragt seine Ehefrau in reinsten Hochdeutsch. "Sechs! Man muss ja wieder alles reinholen", entgegnet Mölders. Verdient hat sich der Alpha-Löwe diese Brotzeit allemal.

Sascha Mölders gönnt sich sechs Wurstsemmeln. © instagram@ivonnemoelders

Denn mit seinem 13. Saisontor führt der 35-Jährige nun die Torschützenliste der 3. Liga vor Petar Slišković an. In der gesamten vergangenen Saison erzielte Mölders insgesamt 15 Treffer.