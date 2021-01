Ticker zum Nachlesen: TSV 1860 gegen FC Ingolstadt - 1:0

Zur Ausgangslage: Bei einem Sieg würden die Löwen bis auf einen Zähler an den Tabellenzweiten Ingolstadt ran rutschen. Die Schanzer können mit einem Auswärtsdreier in Giesing die Tabellenführung in der 3. Liga übernehmen. Aktueller Spitzenreiter ist Dynamo Dresden, die allerdings noch ein Spiel in der Hinterhand haben.