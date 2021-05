Nach Aus beim TSV 1860: Dennis Erdmann meldet sich auf Instagram zu Wort

Der Vertrag von Dennis Erdmann beim TSV 1860 wird nicht verlängert – zum Abschied hat sich der 30-Jährige auf Instagram zu Wort gemeldet.

München - Nach zwei Jahren ist die Zeit vom einstigen Königstransfer des TSV 1860 schon wieder beendet. Der zum Saisonende auslaufende Vertrag von Dennis Erdmann wird nicht verlängert. Bereits am vergangenen Samstag wurde der 30-Jährige zusammen mit Leon Klassen, Matthew Durrans und Ahanna Agbowo offiziell von Günther Gorenzel verabschiedet.

Nun meldete sich der Defensivspieler selbst zu Wort. "Danke TSV 1860 für die letzten 2 Jahre. Der Earthman ist stolz, auch für diesen Traditionsverein gespielt zu haben", schrieb Erdmann am Montagabend auf Instagram. "Ich bin stolz auf meine Karriere. "

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Erdmann: 58 Drittliga-Spiele für 1860

Im Sommer 2019 wechselte der Defensivspieler vom 1. FC Magdeburg zu den Löwen, für die er bisher in der 3. Liga 58 Mal zum Einsatz kam. In der aktuellen Saison musste Erdmann allerdings zumeist mit der Jokerrolle vorliebnehmen, lediglich 13 Mal durfte das Defensiv-Raubein von Beginn an ran.

"Druck, Angst, Enttäuschung all das gehört zum Fußball beim Traditionsverein dazu, dem stelle ich mich seit Jahren und auch weiterhin", schrieb Erdmann weiter. "Danke an meine Mannschaft, Trainer und Staffmitglieder das ihr mich so genommen habt wie ich bin."

Zieht es Erdmann ins Ausland?

Erdmann ist bekannt für seine teils überharte Spielweise und direkte Art, an seine Kritiker schickte er deshalb noch einen Gruß: "Und an all die Leute die den Earthman hassen: Niemand bringt den Earthman um."

Wohin es den ehemaligen Zweitliga-Spieler nach der Saison ziehen wird, ist noch unklar – zuletzt kokettierte der Abwehrspieler mit einem Wechsel ins Ausland.