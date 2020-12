Martin Pusic weg: Kehrt nun Prince Owusu zum TSV 1860 zurück?

Nach der Trennung von Martin Pusic braucht der TSV 1860 im Winter Verstärkung für den Sturm. Offenbar haben die Löwen einen alten Bekannten im Visier: Prince Owusu.

München - Der TSV 1860 denkt offenbar über eine erneute Rückholaktion von Prince Owusu nach. Dies berichtet der " ".

Die Löwen haben nach dem Abgang von Martin Pusic, dessen Vertragsauflösung am Dienstag offiziell bekanntgegeben wurde, Bedarf im Sturmzentrum. Wie Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel am Wochenende mitteilte, beobachte man derzeit den Markt.

Prince Owusu bei Paderborn nur Ergänzungsspieler

Owusu würde damit bereits zum dritten Mal für die Sechzger auflaufen, zuvor war er in der Rückrunde der Saison 2018/19 sowie in der kompletten Saison 2019/20 jeweils auf Leihbasis für die Löwen aktiv. Insgesamt lief er dabei 48 Mal für 1860 auf und war dabei an 14 Treffern beteiligt (acht Tore, sechs Vorlagen).

In diesem Sommer war der 23-Jährige zu seinem Stammverein Arminia Bielefeld zurückgekehrt und wechselte daraufhin in die 2. Bundesliga zum SC Paderborn. Dort gehört Owusu allerdings nicht zum Stammpersonal und kam lediglich sieben Mal zum Einsatz.