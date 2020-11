Marius Willsch noch nicht im Training: Wird er rechtzeitig fit?

Löwen-Rechtsverteidiger Marius Willsch plagt sich weiterhin mit Oberschenkelproblemen herum. Auch am Mittwoch konnte der 29-Jährige nicht am Training teilnehmen. Wird er für das Spiel gegen Dynamo Dresden fit?

München - Die Löwen bangen weiterhin um Rechtsverteidiger Marius Willsch. Nachdem die Löwen nach dem fulminanten 6:1-Sieg gegen Halle einige Tage frei hatten, bat Trainer Michael Köllner am Mittwoch wieder zum Training. Willsch war jedoch noch nicht dabei – das berichtet " ".

Willsch fehlte wegen Oberschenkelproblemen bereits beim Heimspiel gegen den Halleschen FC. Am Mittwoch war er zur Behandlung am Trainingsgelände. Ein Einsatz fürs kommende Drittliga-Spiel gegen Dynamo Dresden am Sonntag scheint noch unsicher zu sein – eine Entscheidung dürfte in den nächsten ein bis zwei Tagen fallen.