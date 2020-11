Vielversprechendes Talent: Kann 1860 Dennis Dressel längerfristig halten?

Der Vertrag von Leistungsträger Dennis Dressel läuft im Sommer 2021 aus. Doch es gibt Hoffnung, dass der TSV 1860 sein Eigengewächs über die Dauer des Kontrakts hinaus halten kann.

München - "Was für ein Spiel, was für eine Leistung, was für ein Team", postete Matchwinner Dennis Dressel nach dem 6:1-Heimsieg gegen den Halleschen FC auf Instagram. Nach seinem Viererpack am vergangenen Wochenende ist der 22-Jährige derzeit in aller Munde.

Natürlich dürfte auch der Konkurrenz das Spektakel des Junglöwen nicht entgangen sein. Können die Giesinger eines ihrer vielversprechendsten Talente halten? Erst in der vergangenen Saison musste 1860 Youngster Noel Niemann ablösefrei zu Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld ziehen lassen.

Vertrag von Dressel kann per Option auf 2022 verlängert werden

Zu einem derartigen Problem wird es bei Dressel, der in der aktuellen Saison bislang immer in der Startelf stand, zumindest vorerst nicht kommen. "Gerade bei Dressel oder Greilinger kann ich die Löwen-Familie beruhigen. Ich habe mir schon was gedacht bei der Vertragsgestaltung", sagte Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel im August.

Der 2021 auslaufende Kontrakt des Mittelfeldspielers kann nämlich per Option um ein weiteres Jahr verlängert werden. "Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, dass die beiden nicht langfristig an den Verein gebunden werden", so Gorenzel weiter.

Dennis Dressel möchte höherklassig spielen

Und auch Dressel selbst kann sich einen Verbleib bei den Löwen durchaus vorstellen, denn er ist "keiner, der bei der ersten Gelegenheit wechselt", erklärte sein Berater nun im Interview mit der " ". Vermutlich allerdings nur, falls Sechzig aufsteigen sollte.

Denn nach AZ-Informationen möchte das Eigengewächs der Löwen irgendwann höherklassig spielen. Sofern Dressel weiter so trifft, dürfte sein Wunsch ja vielleicht auch mit 1860 in Erfüllung gehen.