Liveticker: SG Dynamo Dresden gegen TSV 1860 München

Während sich die erste und zweite Bundesliga in der Länderspielpause befindet, sind die Drittligisten am Wochenende gefordert. Der TSV 1860 ist am Sonntag bei Dynamo Dresden zu Gast. Als Tabellenzweiter haben die Löwen bislang vier Punkte mehr auf dem Konto als der Zweitliga-Absteiger, der aktuell auf Platz neun liegt. In Dresden gibt es für die Sechzger ein Wiedersehen mit Altbekannten: Die Dynamo-Profis Jonathan Meier, Yannick Stark, Patrick Weihrauch, Philipp Hosiner und Christoph Daferner trugen in ihrer Karriere allesamt schonmal das 1860-Trikot. Ob RechtsverteidigerMarius Willsch nach seinen muskulären Problemen am Sonntag für die Löwen auflaufen kann, ist weiter fraglich. Verfolgen Sie die Partie ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!