Marius Willsch noch immer nicht im Training: Wird er rechtzeitig fit?

Löwen-Rechtsverteidiger Marius Willsch plagt sich weiterhin mit Oberschenkelproblemen herum. Der 29-Jährige konnte weder am Mittwoch noch am Donnerstag mittrainieren. Wird er für das Spiel gegen Dynamo Dresden fit?

München - Die Löwen bangen weiterhin um Rechtsverteidiger Marius Willsch. Nachdem der Rechtsverteidiger bereits den Trainingsauftakt am Mittwoch verpasst hatte, war er auch in der Einheit am Donnerstag nicht dabei – das berichtet " ".

Willsch fehlte wegen Oberschenkelproblemen bereits beim fulminanten 6:1 im Heimspiel gegen den Halleschen FC. Ein Einsatz fürs kommende Drittliga-Spiel gegen Dynamo Dresden am Sonntag (14 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) scheint nun mehr als fraglich zu sein.

So ist Trainer Michael Köllner bekannt dafür, lediglich Spieler für den Kader zu nominieren, die in der Woche auch am Training teilgenommen haben – eine endgültige Entscheidung dürfte am Freitag auf der Pressekonferenz fallen.