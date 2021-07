Löwen-Test in Nürnberg: Vorerst keine 1860-Fans aus München erlaubt

Am kommenden Samstag testet der TSV 1860 gegen den 1. FC Nürnberg. Am Mittwochmittag startete der Kartenvorverkauf, 4.000 Fans sind zugelassen. Wie der "Club" mitteilte, dürfen vorerst jedoch keine Anhänger aus München Tickets kaufen.

München - Ungewöhnliches Prozedere beim 1. FC Nürnberg: Für das Testspiel gegen den TSV 1860 am kommenden Samstag (13 Uhr) im Max-Morlock-Stadion können Löwen-Fans aus München vorerst keine Tickets ergattern.

Am Mittwochmittag startete der Kartenvorverkauf für das Testspiel, insgesamt sind 4.000 Fans im Stadion zugelassen. Anhänger aus München wird es dann aber höchstwahrscheinlich nicht geben. "Tickets werden am Mittwoch ausschließlich an Personen verkauft, die ihren Wohnsitz im PLZ-Gebiet 9xxxx haben", schreibt der "Club" auf seiner Homepage.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Nürnberg gegen 1860: Freier Verkauf ab Donnerstag

Ab Donnerstag wird es dann einen freien Verkauf geben, dann dürfen also auch Fans aus Münchner Tickets kaufen. Vorausgesetzt, es sind noch welche erhältlich, was angesichts des brisanten Duells aber eher unwahrscheinlich sein dürfte.

Die Partie gegen Nürnberg ist für die Löwen der letzte Härtetest vor dem Ligastart am 24. Juli (14 Uhr) gegen die Würzburger Kickers. Vier Testspiele hat der TSV 1860 in der Vorbereitung bislang absolviert. Gegen den SV Heimstetten gab es einen 8:2-Erfolg, im Trainingslager mussten sich die Löwen dann mit 0:1 dem SV Ried geschlagen geben.

Mit den Siegen über Austria Klagenfurt (2:1) und Wacker Burghausen (4:2) kehrten Trainer Michael Köllner und seine Mannschaft dann wieder in die Erfolgsspur zurück.

Für Löwen-Coach Michael Köllner wird das Aufeinandertreffen mit Nürnberg etwas Besonderes: Der Oberpfälzer war von 2016 bis 2019 für die Franken aktiv und trainierte den "Club" unter anderem in der 1. Bundesliga.