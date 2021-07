Löwen-Generalprobe in Nürnberg vor 4.000 Zuschauern

Der TSV 1860 steckt mitten in der Saisonvorbereitung. Am Samstag kommt es in Nürnberg zur Generalprobe vor dem Ligaauftakt gegen Würzburg. Bis zu 4.000 Zuschauer sind dabei für die Begegnung gegen beim FCN vorgesehen.

13. Juli 2021 - 14:47 Uhr | AZ