"Keinen Namenskult betreiben": Sitzt Sascha Mölders gegen Verl auf der Bank?

Sascha Mölders hinkt seiner Topform aus der Vorsaison hinterher, bisher hat der Stürmer lediglich zwei Tore erzielt. Sitzt der Alphalöwe am Wochenende gegen Verl sogar erstmals auf der Bank?

München - Bislang ist es noch nicht die Saison des TSV 1860, die Löwen stehen nach neun Spieltagen lediglich auf dem 13. Tabellenplatz. Seit nunmehr vier Spielen wartet die Mannschaft von Trainer Michael Köllner auf einen Sieg.

Auch Kapitän und Stürmer Sascha Mölders ist an der Schwächephase der Sechzger nicht ganz unbeteiligt. Beim Torschützenkönig der vergangenen Saison (22 Tore) läuft es noch nicht rund, bislang hat der 36-Jährige lediglich zwei Mal getroffen. Mölders wirkte in seinen Aktionen zuletzt oft glücklos, bei der 0:2-Pleite gegen Zwickau vergab er einige gute Chancen.

Vor dem Spiel gegen den SC Verl am Samstag (14 Uhr, Magenta Sport, BR und im AZ-Liveticker) könnte nun möglicherweise das eigentlich Undenkbare passieren: Sitzt der Alphalöwe erstmal auf der Bank?

Löwen-Training: Mölders nur in der B-Elf

Ein erstes Anzeichen dafür zeigte sich bereits im Training, als Mölders nur in der B-Elf trainiert hat. Bekommt der Kapitän etwa eine Pause, um sich sammeln und dann neu angreifen zu können?

Am Freitag hat sich Löwen-Coach Köllner auf der Pressekonferenz vor dem Spiel zur Situation geäußert, sich dabei aber nichts Konkretes entlocken lassen. "Jeder Trainer hat die Option, elf Spieler auf den Platz zu bringen, unabhängig von Namen. Für uns geht es darum: Wir müssen die beste Formation finden, die uns gegen Verl drei Punkte beschert. Man sollte jetzt keinen Namenkult betreiben und meinen, es wird groß über den Kapitän diskutiert", sagte Köllner. Viel wichtiger sei es, dass man eine geschlossene Mannschaftsleistung gegen Verl zeige.

Köllner stellte nochmals klar, mit dem bisherigen Saisonverlauf alles andere als zufrieden zu sein. Trauriger Höhepunkt bisher: Die 0:2-Niederlage zuhause gegen Zwickau, die erste Heimpleite nach 230 Tagen. "Wir haben Intensität und richtiges Aufbäumen vermissen lassen", so Köllner.

Köllner: "Natürlich fehlen uns auch Saschas Tore"

Besagte Intensität fehlte zuletzt auch vermehrt bei Mölders. Woran hapert's derzeit noch? "Natürlich fehlen uns auch Saschas Tore, keine Frage. Uns fehlt auch seine Art und Weise, wie er Torchancen entwickelt. Wenn man da eine Statistik anschauen würde, spielen wir uns deutlich weniger Chancen heraus", sagte Köllner.

Doch der Löwen-Trainer wolle nicht über Namen oder Systeme diskutieren, wie er sagte. "Aber es geht eher darum: Mit welcher Intensität kommen wir auf den Platz? Darum geht es in dieser Liga." Am Wochenende möglicherweise ohne Mölders in der Löwen-Startelf.