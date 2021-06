Keine Ruhe für Ex-1860-Trainer Daniel Bierofka: Auch bei Wacker Innsbruck herrscht Chaos

Ex-Löwe Daniel Bierofka bekommt es auch bei seinem Verein Wacker Innsbruck mit Machtkämpfen zu tun. Der Wacker-Vorstand beruft die drei Geschäftsführer ab.

München – Es mag einfach keine Ruhe einkehren bei den Vereinen von Daniel Bierofka! Im November 2019 legte der gebürtige Münchner zermürbt von Machtkämpfen unter Tränen sein Amt als Trainer des TSV 1860 nieder.

Daniel Bierofka tritt im November 2019 als Trainer des TSV 1860 zurück. © sampics

Beim österreichischen Zweitligisten Wacker Innsbruck, die der Ex-Löwe seit Sommer 2020 trainiert, sollte alles anders werden. Der Plan: Mit Bierofka zurück ins Fußballoberhaus. Neben dem sportlichen Scheitern als Tabellenvierter in Bierofkas Debütsaison ist eine regelrechte Schlammschlacht zwischen dem Verein und dem Investor Matthias Siems ausgebrochen.

Wacker Innsbruck setzt Geschäftsführung um Aogo ab

"Seit mehreren Monaten werden die vertraglich fixierten Leistungen, seitens des Investors, nicht mehr in voller Höhe und Umfang geleistet, was den Verein und seine Tochtergesellschaften in finanzielle Schwierigkeiten gebracht hat", heißt es auf der . Unter anderem konnten die Spielergehälter in den letzten zwei Monaten nur verspätet ausbezahlt werden. Laut Vereinsangaben schulde der Investor den Innsbruckern einen hohen sechsstelligen Betrag.

Die drei vom Investor gewünschten Geschäftsführer, Jens Duve, Dennis Duve und Dennis Aogo prangerten hingegen zuletzt "finanzielle Ungereimtheiten" im fünfstelligen Bereich an. Der österreichische Zweitligist zog am Sonntag nun die Konsequenzen und berief das Geschäftsführer-Trio um den ehemaligen Bundesliga-Spieler Aogo ab.

Bierofka bekommt es erneut mit Machtkämpfen im Verein zu tun

"Wir möchten uns in aller Form bei den Fans und Mitgliedern des FC Wacker Innsbruck entschuldigen. Wir haben leider einen Investor an Bord geholt, der seit einem Jahr nicht pünktlich, nicht vollständig und nicht ausreichend bezahlt und damit seinen Verpflichtungen nicht nachkommt", so die Vereinsführung der Innsbrucker.

Eine solche "Schlammschlacht, wie sie in den letzten Tagen von der ehemaligen Geschäftsführung gestartet wurde", habe es im Verein noch nie gegeben. Für Bierofka hingegen sind derartige Machtkämpfe nichts Neues – es scheint so, als ob Unruhen im Verein Sechzigs Urgestein verfolgen würden.