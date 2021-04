Im Aufstiegskampf: TSV 1860 droht Ausfall von Stefan Lex in Mannheim

Michael Köllner bangt im Aufstiegsendspurt um Stefan Lex. Der Einsatz des 31-jährigen Offensivspielers ist für die Partie bei Waldhof Mannheim fraglich.

München – Dem TSV 1860 droht im Aufstiegskampf ein wichtiger Offensivspieler auszufallen, zumindest für ein Spiel! Der Einsatz von Stefan Lex ist für die Partie bei Waldhof Mannheim am Samstag (14 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) fraglich.

"Stefan war gestern bei der Untersuchung. Es war nix gravierend Schlimmes, aber wir wissen noch nicht, ob es bei ihm reichen wird", sagte Michael Köllner auf der Pressekonferenz am Donnerstag. "Es ist eine muskuläre Problematik hinten, eine bessere Verhärtung oder sowas."

Möglicher Lex-Ersatz: Darf Greilinger gegen Mannheim starten?

Lex wurde am Dienstag beim 1:1 gegen Viktoria Köln in der 61. Minute vorzeitig ausgewechselt. "Zum Glück hat er im Spiel rechtzeitig die Hand gehoben, bevor etwas gerissen ist im Muskel", so der Löwen-Coach. "Er ist ein Spieler, der viel läuft und das letzte Hemd für den Verein gibt."

Als möglicher Ersatz für den 31-jährigen Erdinger steht Youngster Fabian Greilinger bereit. Ansonsten hat Köllner außer den Langzeitverletzten Tim Linsbichler, Quirin Moll und Keanu Staude alle Spieler zur Verfügung.