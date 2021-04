Ticker zum Nachlesen: TSV 1860 München gegen Viktoria Köln - Endergebnis 1:1

Tor! 1:0 - Sascha Mölders

Und jetzt kurz vor der Pause gehen die Löwen in Führung! Neudecker zieht an und legt zentral vor dem Strafraum halblinks in den Sechzehner zu Mölders. Sechzigs Kapitän hat keine Probleme und schiebt an Mielitz vorbei ins rechte, untere Eck. Der Fußballgott hat's mal wieder gemacht...Saisontreffer Nummer 21!