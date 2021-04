Echte Sechzger: Warum ein 1:0-Erfolg des TSV 1860 gegen Viktoria Köln besonders wäre

Mit einem 1:0-Erfolg am Dienstag gegen Viktoria Köln könnte der TSV 1860 in der Tabelle für eine Kuriosität sorgen.

München - Beim TSV 1860 werden die Abendspiele unter der Woche, gewöhnlich um 19 Uhr, vereinstypisch stets für 18.60 Uhr angesetzt. Am Dienstagabend gegen Viktoria Köln (19 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) könnten die Löwen nun auch tabellarisch zu echten Sechzgern werden.

Mit einem speziellen Ergebnis gegen die Kölner würde 1860 nicht nur weitere Big Points im Aufstiegskampf sammeln, sondern auch für eine Kuriosität sorgen. Aktuell hat Sechzig 57 Punkte auf dem Konto und 59 Tore erzielt – gewinnen die Löwen am Dienstagabend mit 1:0 auf Giesings Höhen würde beides auf die Zahl "60" gestellt werden.

Köllner: "Wäre eine gute Geschichte"

"Es wäre eine gute Geschichte, vielleicht geht es so aus", sagte Trainer Michael Köllner am Montag auf AZ-Nachfrage schmunzelnd zur Tabellenrechnung, "Ist natürlich schön, wenn die Tabelle so ein Bild abgibt." Allerdings könne sich 1860 davon auch nichts kaufen.

Es sei eine nette Anekdote für die Medien, "aber für mich leitet sich dadurch nicht ab, dass wir gewinnen und das ist für mich der Hauptgedanke", so Köllner. "Dies wird ohnehin schwer genug." Und letztendlich würde der Löwen-Coach wohl jedes Ergebnis am Dienstagabend im Grünwalder Stadion annehmen, solange seine Mannschaft am Ende als Sieger vom Platz geht...