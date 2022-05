Gerücht um Athletik-Trainer Mikoleit: Macht er die Löwen künftig fit?

Jörg Mikoleit (51) soll beim TSV 1860 die Nachfolge des scheidenden Assistenten Matthias Luginger antreten.

München - Neuzugang Nummer sieben? Diesmal hat der TSV 1860 nach bereits sechs Neulöwen keinen weiteren Spieler verpflichtet, aber dennoch ist ein neuer Name durchgesickert: Wie die "Bild" berichtete, holen die Löwen den Diplom-Sportlehrer Jörg Mikoleit ins Trainerteam von Chefcoach Michael Köllner.

TSV 1860: Wird Mikoleit Nachfolger von Luginger?

Der 51-Jährige, zuletzt bis 2021 zehn Jahre lang Athletik- und Rehatrainer des FC Ingolstadt 04, tritt wohl die Nachfolge des scheidenden Assistenten Matthias Luginger an. Der TSV hat den Deal bislang allerdings noch nicht bestätigt. Mit Günter Brandl ist zudem Sechzigs Co-Trainer und Köllners Vertrauter im Rahmen des letzten Heimspiels der Vorsaison gegen Borussia Dortmund II verabschiedet worden.

Für den 59-Jährigen hat der TSV ebenfalls noch keinen Nachfolger verkündet. "Wir müssen jeden Stein umdrehen", hatte Köllner über geplante Verbesserungen in allen Bereichen erklärt. In den kommenden Tagen dürften also noch weitere Pressemitteilungen aus der Grünwalder Straße 114 einflattern.