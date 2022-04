Gebhart-Abschied beim FC Memmingen: Ex-Löwe vor Karriereende?

Regionalligist FC Memmingen und Timo Gebhart haben den zum Saisonende auslaufenden Vertrag "in beiderseitigem Einvernehmen" aufgelöst. Die Zukunft des Ex-Löwen ist ungewiss.

München/Memmingen - Ex-Löwe Timo Gebhart und der FC Memmingen gehen zukünftig getrennte Wege: Der Vertrag mit Gebhart – er feierte am vergangenen Dienstag seinen 33. Geburtstag – sei vorzeitig aufgelöst worden, teilt der Regionalligist mit.

FCM-Präsident Buchmann: "Faires Gespräch" mit Gebhart

Das Ganze sei "in beiderseitigem Einvernehmen" über die Bühne gegangen, heißt es beim abstiegsgefährdeten Tabellen-16. Gebharts Vertrag wäre am Saisonende ausgelaufen, jetzt zogen die Beteiligten bereits vor den fünf noch ausstehenden Liga-Partien einen Schlussstrich.

Erneut verletzt: Gebharts Zukunft bleibt offen

Der Mittelfeldspieler stehe wegen neuerlicher Achillessehnenprobleme "bis auf Weiteres nicht zur Verfügung", so der FC Memmingen. "Bis zum Saisonende ist nicht mit einer vollen Genesung zu rechnen", wird FCM-Präsident Armin Buchmann auf der Website des Vereins zitiert.

Die Auflösung des Vertrags sei "in einem fairen Gespräch" erfolgt, bedauerte Buchmann den vorzeitigen Abschied "aufgrund der gesundheitlichen Gegebenheiten".

Timo Gebhart betreibt Fußballschule mit Daniel Wein

Wie geht es jetzt weiter mit dem Ex-Profi, der einst in der Bundesliga für den 1. FC Nürnberg und den VfB Stuttgart auflief? Über seine Zukunft hat sich Gebhart bislang noch nicht geäußert. Droht wegen der gesundheitlichen Probleme gar das Karriereende?

Timo Gebhart war im September des vergangenen Jahres zum FC Memmingen zurückgekehrt, nachdem er bei den Löwen seinen Abschied erklärt hatte. In der Regionalliga stand er zuletzt am 8. März beim 1:3 gegen den FC Pipinsried auf dem Platz, Gebhart kam auf insgesamt zwölf Einsätze (kein Tor). Für den FC Memmingen II bestritt er fünf Partien (zwei Tore) in der Landesliga Südwest.

Gemeinsam mit 1860-Spieler Daniel Wein betreibt Timo Gebhart die Pro-Club-Fußballschule.