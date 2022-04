TSV 1860: Ex-Löwen Ziereis und Andermatt schießen mit Bayreuth Bayerns Reserve ab

Die SpVgg Bayreuth steht nach dem deutlichen Sieg über den FC Bayern II mit einem Bein in der 3. Liga – auch dank zahlreicher Ex-Löwen.

Bayreuth/München - Die SpVgg Bayreuth schlägt den FC Bayern II mit 4:0! Diese Nachricht dürfte am Ostermontag auch die Fans des TSV 1860 gefreut haben – aus vielerlei Hinsicht.

Sechzigs Stadtrivale hat durch die Pleite im Spitzenspiel der Regionalliga Bayern nun nur noch rechnerisch die Chance, den direkten Wiederaufstieg zu schaffen.

Tabellenführer Bayreuth baute den Vorsprung auf die Reserve des deutschen Rekordmeisters auf nunmehr elf Punkte aus und steht somit mit einem Bein in der 3. Liga.

Ex-Löwe Ziereis ist Dritter der Torjägerliste

Mitverantwortlich für den Höhenflug der Oberfranken sind zahlreiche Ex-Löwen: Mit Nicolas Andermatt, Markus Ziereis und Felix Weber stehen gleich drei ehemalige Sechzger im aktuellen Kader der Bayreuther. Andermatt und Ziereis trugen sich beim fulminanten Sieg über die kleinen Bayern gar in die Torschützenliste ein.

Für Ziereis war es der 19. Saisontreffer in seinem 26. Saisonspiel. Damit belegt der 29-Jährige, der insgesamt neun Jahre für die Giesinger auf Torejagd ging, aktuell Platz drei der Torjägerliste. Für Andermatt, der im Mittelfeld des Regionalliga-Primus gesetzt ist, war es das zweite Tor in der aktuellen Spielzeit. Andermatt schaffte 2018 unter Daniel Bierofka den Aufstieg in die 3. Liga.

In der Schlussphase gegen den FC Bayern II wurde dann auch noch Ex-Löwen-Kapitän Weber für die Bayreuther eingewechselt. Das Urgestein der Sechzger absolvierte insgesamt 54 Drittliga-Spiele für Sechzig und erzielte dabei vier Tore – genauso viele wie in der aktuellen Spielzeit für die Oberfranken. In der kommenden Saison könnte es nun zu einem Wiedersehen der Ex-Löwen mit dem ehemaligen Arbeitgeber in der 3. Liga kommen.