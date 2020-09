Fix! Stephan Salger wechselt zu den Löwen

Der TSV 1860 stellt seinen zweiten externen Neuzugang in diesem Sommer vor: Innenverteidiger Stephan Salger wechselt von Aufsteiger Arminia Bielefeld zu den Löwen.

München - Der TSV 1860 hat Innenverteidiger Stephan Salger von Arminia Bielefeld verpflichtet. Das bestätigten die Löwen am Dienstag.

"Stephan bringt genau das Spielerprofil und die Persönlichkeit mit, die Michael Köllner und meine Person für unsere Idee, in den nächsten Spielzeiten Fußball zu spielen, brauchen", zeigt sich Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel erfreut.

TSV 1860: Salger soll Talente voranbringen

Salger absolvierte für den 1. FC Köln fünf Spiele in der Bundesliga, für Bielefeld stand er in 132 Partien in der 2. Liga auf dem Platz. Der Neuzugang verfüge "über sehr viel Erfahrung für genau den Weg, den wir zukünftig gemeinsam bestreiten wollen. Er wird mit seiner Art Fußball zu spielen unserer Defensive die gewünschte Stabilität verleihen und damit nicht nur die Mannschaft sondern insbesondere unsere vielen jungen Talente voranbringen", meint Gorenzel weiter.

Salger selbst zeigt sich erfreut über seinen Wechsel nach Giesing. "Ich freue mich riesig auf meine neuen Aufgaben in einem so großen Traditionsverein", so der 30-Jährige, den das persönliche Gespräch mit Michael Köllner und die Beharrlichkeit der Verantwortlichen zum Wechsel in die 3. Liga überzeugt hätten. "Nach langer Zeit in Bielefeld will ich mit den Löwen einen ähnlich erfolgreichen Weg einschlagen, der damals auch in der 3. Liga angefangen hat", sagt Salger.

Über die Länge der Vertragslaufzeit sowie weitere Transfermodalitäten teilten die Löwen, die in Salger den zweiten externen Neuzugang nach Erik Tallig vorstellen, nichts mit. Erst am Montag hatte Sechzig die lang ersehnte Etaterhöhung bekannt gegeben und mitgeteilt, seine junge Mannschaft mit erfahrenen Spielern verstärken zu wollen.