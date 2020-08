Bericht: Löwen führen Gespräche mit Bielefelds Stephan Salger

Offenbar ist der TSV 1860 an einem neuen Verteidiger dran. Einem Bericht zufolge haben die Löwen bereits Gespräche mit Bielefelds Stephan Salger geführt.

München - Ein neuer Abwehrspieler für den TSV 1860? Wie die " " berichtet, haben die Löwen Interesse an Stephan Salger von Arminia Bielefeld.

Der 30-Jährige gehörte demnach auch nicht dem Arminia-Aufgebot beim Testspiel am Samstag gegen den VfB Stuttgart an. Der Grund: Salger führte Gespräche mit den Sechzgern.

Salger spielt bereits seit 2012 für Bielefeld, zuletzt stieg er mit der Arminia in die 1. Bundesliga auf. Doch mittlerweile ist der 30-Jährige nur noch Ergänzungsspieler, in der vergangenen Saison absolvierte er 17 Spiele. Salger ist zweitliga-erfahren, hat in Deutschlands zweithöchster Spielklasse 132 Spiele gemacht und weiß auch, wie es in der 3. Liga läuft (105 Spiele).

Der Arminia-Profi könnte für Felix Weber kommen, dessen Vertrag in Giesing wohl nicht verlängert wird. Salger wäre im neuen Löwen-Kader neben Stürmer Sascha Mölders einer der Routiniers. Mit der Etaterhöhung, die beim TSV 1860 bevorsteht, könnte eine Salger-Verpflichtung durchaus zu realisieren sein.

